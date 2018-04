Roma | figlia di due papà registrata all' anagrafe Raggi come Appendino a Torino | È

Roma - registrata figlia di due padri : Roma, 28 apr. , AdnKronos, - Il comune di Roma riconosce due papà per una bimba. I tecnici del Campidoglio "per la prima volta" hanno effettuato "una trascrizione completa e spontanea" - ovvero senza ...

Roma - figlia di due padri registrata all'anagrafe : I tecnici del Comune di Roma "per la prima volta" hanno effettuato "una trascrizione completa e 'spontanea', ovvero senza l'intervento di un giudice di una bimba nata in Canada riconoscendone subito i due papà, tali grazie alla gestazione per altri". Ad annunciare l'evento è il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster.Di recente due gemelli, figli di due padri, sono stati registrati anche all'anagrafe di Gabicce, piccolo ...

