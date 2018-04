Roma | dopo ' Spelacchio' arriva ' Orsalupa'

Audio - testo e traduzione di Défiler di StRomae - il singolo del ritorno dopo anni di silenzio : Défiler di Stromae segna il ritorno della rivelazione del pop d'autore europeo a cinque anni di distanza dall'ultima pubblicazione originale. Paul Van Haver, in arte Stromae, si è allontanato dalla scena musicale per diverso tempo annunciando un periodo di pausa a dicembre 2016, a causa dei propri problemi di salute legati agli effetti collaterali del suo trattamento preventivo contro la malaria, che lo ha quasi portato al suicidio. Eppure ...

Ciclismo - Giro di Romandia : perla di De Gendt. Il belga trionfa dopo 167 chilometri di fuga : ROMA - Thomas De Gendt porta a termine quella che è ormai la sua specialità, una fuga da lontano, per imporsi nella seconda tappa del Giro di Romania. Il belga trionfa a Yverdon les Bains, in una ...

il supertifoso Romanista enrico vanzina dopo il liverpool : 'il ritorno? mi affido a john lennon…' - Sport : Stefano Caselli per il Fatto Quotidiano Circola sul web una cosa chiamata 'il pensiero del romanista' che più o meno dice così: 'Io tifo Roma, pensa te se mi può interessare vincere la Coppa'. Ecco, ...

Metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Roma - stazione Metro A e B a Termini riaperta dopo un'ora/ Ultime notizie : allarme dopo puzza di bruciato : allarme rientrato a Roma, dove per più di un'ora sono state chiuse le stazioni della Metropolitana A e B di Termini, chiuse a causa di un forte odore di bruciato che aveva spinto Atac a intervenire. Subito è stato vietato ai passeggeri di prendere i convogli, poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno verificato la segnalazione giunta da parte del personale di Sicurezza, che per primo aveva avvertito il forte odore di bruciato dalle banchine ...

25 aprile - Anpi in corteo a Roma dopo lo strappo della Comunità ebraica. Raggi : “Cammino unitario molto duro” : “Non siamo stati in grado di difendere la nostra manifestazione unitaria. E i fischi non riscriveranno la storia”, dice la sindaca di Roma Virginia Raggi dal palco della manifestazione per la Liberazione organizzata dall’Anpi dopo la rinuncia a partecipare al corteo per la presenza della Comunità palestinese che sfila con i suoi simboli, bandiere e kefieh. “Il cammino unitario è molto duro. Rompere è facile: noi non lo ...

Roma - che spettacolo ad Anfield : tifosi eccezionali dopo i 5 gol subiti - con orgoglio cantano “noi non ti lasceremo mai” e a fine partita esplode la festa come se avessero vinto [VIDEO] : La Roma ha perso in campo la prima battaglia ma sugli spalti ha vinto grazie al sostegno di tifosi fantastici. E’ andata in scena ieri l’andata della semifinale di Champions League, 5-2 il risultato finale che comunque lascia aperte le chance di qualificazione in finale, la differenza l’ha fatta l’ex Salah, autore di una doppietta, due assist ed una prestazione fantastica, dopo l’uscita dell’egiziano la Roma ...

Roma - titolo in ribasso dell’8% dopo lo stop europeo col Liverpool : Il titolo dei giallorossi - molto volatile - cede l'8% dopo la sconfitta europea con il Liverpool. La stessa situazione della Juventus dopo la gara con il Real. L'articolo Roma, titolo in ribasso dell’8% dopo lo stop europeo col Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

As Roma giù in Borsa dopo Liverpool : ANSA, - MILANO, 25 APR - Vendite sull'A.S. Roma in avvio di seduta Piazza Affari dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool: il titolo, molto volatile come tutti quelli delle società ...

Ferito tifoso del Liverpool - arrestati due tifosi della Roma dopo gli scontri : La polizia britannica conferma: due Romani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il ...

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza a Roma dopo malore : operato al cuore : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano , è stato ricoverato a Roma in ospedale per problemi circolatori. L'ex Capo dello Stato, 92 anni, è stato portato d'urgenza al Policlinico ...

