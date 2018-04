Roma | divieto di fermata aspettando i Reds

Scontri a Liverpool - cosa rischia la Roma : dalla multa al divieto di trasferte : Al momento, secondo le anticipazioni de 'La Gazzetta dello Sport', è difficile fare previsioni sulle sanzioni anche perché l'UEFA aspetta ancora il rapporto arbitrale, oltre a quelli del delegato, ...

Angelo Mangiante : 'La Roma rischia il divieto di trasferta per i propri tifosi' : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool FC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...

Roma - domani divieto cortei Forza Nuova : 13.37 Vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura. Ha ribadito a Forza Nuova, "che tiene i propri eventi di chiusura in quattro distinte piazze,che non saranno consentiti spostamenti con l'esposizione di emblemi in forma eclatante, diffusione di simboli luminosi o slogan in forma itinerante". Vietate anche le ...

Smog - divieto auto diesel : Roma dal 2024 - Milano dal 2030 : La fine del motore diesel sembra sempre più vicina, non solo per lo stop di Toyota, ma anche a sentire le dichiarazioni dei sindaci delle capitali più importanti del mondo. Dopo Atene, Barcellona, Città del Messico, Londra e Parigi, anche Roma si è aggiunta all’elenco “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che dal 2024 nel centro città di Roma sarà vietato l’uso di auto ...

Maltempo - l'ordinanza di divieto ai Tir a macchia di leopardo in Romagna : Forlì e Cesena restano escluse dalle misure che alleviano il blocco totale dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate. La prefettura di Ravenna, infatti, ha disposto la revoca del provvedimento in ...

Roma. Revocato divieto di circolazione mezzi pesanti in A24 : Migliorano le condizioni meteo nel Lazio. La Prefettura di Roma ha Revocato il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sulla

Maltempo - neve a Roma : revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti : “Tenuto conto del mutato quadro meteorologico, è stato revocato con effetto immediato il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, su tutta la rete stradale ed autostradale nel territorio della Provincia di Roma- compreso il GRA- ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.”. Lo comunica in una nota la Prefettura di Roma. L'articolo Maltempo, neve a Roma: revocato ...