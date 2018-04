Roma | Di Francesco | Liverpool? Io ci credo | faremo una grande gara

Serie A Roma - Di Francesco : «Chievo alle corde. Liverpool? Bisogna crederci…» : Roma - La Roma ha risolto con un poker la pratica Chievo, ostacolo arrivato tra l'andata e il ritorno di Champions League contro il Liverpool. Così Eusebio Di Francesco : "Sono contento della ...

Roma - Di Francesco : 'Abbiamo avuto la faccia giusta. Con il Liverpool io ci credo' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo ...

Dal Chievo al Liverpool - Di Francesco guarda avanti : "Questa la mia Roma : ora recuperiamo le forze" : Il tecnico giallorosso si proietta sulla sfida con i Reds ed elogia Schick: "E' cresciuto tantissimo"

Roma-Chievo 4-1 - la squadra di Di Francesco è uno spettacolo : Dzeko e Schick show - ospiti mai in partita [FOTO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Roma Chievo/ Streaming video e diretta tv : Di Francesco contro Maran - probabili formazioni e risultato live : diretta Roma Chievo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: i giallorossi vanno a caccia di altri punti utili per la qualificazione in Champions(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Di Francesco : “Roma smarrita e impaurita - serve più coraggio” : “Siamo un po’ smarriti, impauriti, ed è una cosa che non deve accadere perché stiamo facendo qualcosa di straordinario in questo momento, perlomeno una semifinale di Champions. Dobbiamo essere più spigliati e più coraggiosi, anche in determinati duelli”. Eusebio Di Francesco scuote la sua Roma dopo il pesante k.o. con il Liverpool in Champions e alla vigilia della sfida di campionato con il Chievo. Una partita che per il ...

Roma - Di Francesco : "Il Chievo come una semifinale. Schick? Forse titolare" : Prima la doverosa, ma non scontata, premessa: 'Condanno ogni forma di violenza, siamo vicini a Sean e alla sua famiglia. Siamo in una semifinale di Champions e speriamo che quella di mercoledì sia una ...

Roma - Di Francesco : 'Col Liverpool sia una festa. Possiamo ancora fare l'impresa' : Spero che la partita di ritorno possa essere una festa di sport. È un appello che faccio alla mia tifoseria". Quali sono le condizioni della squadra? "Siamo molto dispiaciuti, ci aspettavamo un ...

Roma-Chievo - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Prima di tentare una nuova impresa in Champions League, dove la Roma è chiamata ad una grande prova per ribaltare il 5-2 incassato dal LIVErpool ad Anfield, i giallorossi apriranno la 35giornata di ...

Roma - anatomia di un suicidio : la sconfitta di Liverpool chiama in causa le scelte di Di Francesco : dal nostro inviato Liverpool 'Chi non ci crede, resti a casa o sugli spalti'. Di Francesco, dopo aver incassato la manita, si è rivolto subito al suo gruppo: al ritorno vuole una partecipazione ...

Liverpool-Roma - processo a Di Francesco : Nella Capitale è vivo il dibattito sull'assetto scelto ieri ad Anfield: in particolare, la difesa a 3 contro il tridente di fuoco dei Reds è sembrata un azzardo

PAGELLE/ Liverpool-Roma - 5-2 - : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco - Champions League - : Le PAGELLE di Liverpool Roma: i voti della partita, semifinale di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

Roma - i 5 motivi per cui l’impresa contro il Liverpool è possibile : dall’Olimpico a Perotti - da Di Francesco ai limiti dei Reds : Si è disputata ieri la gara d’andata della semifinale di Champions League, in campo Liverpool e Roma che si sono affrontate in una partita che ha regalato grandi emozioni. Il risultato di 5-2 lascia tutto aperto in casa giallorossa, la squadra di Di Francesco ha provato a contenere nei primi minuti poi ha deciso di cambiare passo Salah e per la Roma sono stati dolori, doppietta dell’egiziano e due assist, doppietta di Firmino e gol ...