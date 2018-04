Roma-Chievo 4-1 | Serie A 2018 | doppietta di Dzeko e dominio dei giallorossi | che blindano

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : tutto facile con Schick - El Shaarawy e Dzeko : Doppietta del bosniaco, Alisson para un rigore a Inglese , in gol di testa all'88', dopo un rosso a Juan Jesus. I gialloblu adesso rischiano

Roma-Chievo 4-1 - prove di rimonta per la Champions : ROMA - La Roma mette da parte il Liverpool e fa un passo fondamentale verso la prossima Champions League. Nell'anticipo della 35 giornata di Serie A i giallorossi giocano un'ottima gara e superano 4-1 ...

La Roma batte il Chievo 4-1 : A quattro giorni dal ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool, la Roma travolge 4-1 il Chievo nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. Giallorossi in vantaggio al 9° ...

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : Schick - El Shaarawy e doppietta di Dzeko : ROMA - Prima del sogno di un'altra remuntada e della finale di Kiev c'è una qualificazione Champions da conquistare. La Roma non si lascia distrarre dalla serata dorata di Momo Salah e contro il ...

La Roma travolge il Chievo 4-1 e consolida il terzo posto : La Roma si avvicina alla sfida di Champions con il Liverpool battendo il Chievo in una partita a senso unico. Secondo gol di fila per Schick e doppietta di Dzeko. Alisson para un rigore a Inglese

La Roma batte il Chievo 4-1 : La Roma di Eusebio Di Francesco vince bene per 4-1 contro il Chievo Verona di Rolando Maran e si presenterà così al top per la sfida di ritorno in Champions League contro il Liverpool. I gol della vittoria portano la firma di Dzeko, autore di una doppietta, di Schick ed El Shaarawy. I giallorossi hnano giocato oltre 35 minuti in 10 uomini per l'espulsione di Juan Jesus. Il Chievo può recriminare per l'errore dal dischetto di Roberto Inglese che ...

Serie A - La Roma demolisce il Chievo : 4-1 all'Olimpico : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI Roma Turnover per Di Francesco in vista del match di ritorno contro il Liverpool. L'ex allenatore del Sassuolo potrebbe ...

DIRETTA/ Roma Chievo (risultato finale 4-1) info streaming video e tv : clivensi umiliati dai giallorossi : DIRETTA Roma Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: i giallorossi vanno a caccia di altri punti utili per la qualificazione in Champions(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:55:00 GMT)

La Roma ne fa 4 al Chievo : La Roma batte 4-1 il Chievo nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Le reti dei giallorossi portano la firma di Schick al 9', Dzeko al 40' e al 67' ed El ...

Roma-Chievo 4-1 : risultato e cronaca in diretta live : Roma-Chievo, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Roma - Chievo 4-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Roma Turnover per Di Francesco in vista del match di ritorno contro il Liverpool. L'ex allenatore del Sassuolo potrebbe tornare al 4-3-3 con ...

Video Gol Roma-Chievo Verona 4-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Roma-Chievo Verona 4-1: Cronaca e Video Gol Schick, Dzeko, El Shaarawy, Inglese 35° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Finisce con un perentorio 4-1 l’anticipo della 35° giornata della Serie A Roma-Chievo Verona. Nel primo tempo la Roma mostra subito i muscoli, seppur il primo brivido arrivi dalle fila dei veronesi. Al quinto minuto infatti, Castro calcia un tiro potentissimo che scheggia l’incrocio dei pali, ...

Anticipo Serie A - Roma-Chievo 4-1 : 19.54 Nell'Anticipo la Roma all'Olimpico batte 4-1 il Chievo. Giallorossi avanti al 9' con il secondo gol di fila di Schick (assist di Nainggolan). Raddoppia Dzeko che batte Sorrentino (40').Pali di Fazio ed El Shaarawy.Nel 2° tempo Calvarese concede il rigore per una trattenuta di Juan Jesus su Inglese ed espelle il brasiliano.Decisione confermata dal Var. Ma Alisson 'ipnotizza' lo stesso Inglese e respinge.La Roma,in 10, va ancora segno con ...

Roma-Chievo 4-1 - la squadra di Di Francesco è uno spettacolo : Dzeko e Schick show - ospiti mai in partita [FOTO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...