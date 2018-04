Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Svizzera | Irlanda e Cipro

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Grecia - Finlandia e Armenia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Macedonia - Croazia e Austria.

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Bielorussia - Estonia e Bulgaria.

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Repubblica Ceca - Lituania - Israele.