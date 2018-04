Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (35^ giornata - anticipi) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi della 35^ giornata, oggi 28 aprile 2018. Il big match tra Inter e Juventus deciderà lo scudetto?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (38^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 38^ giornata. Empoli ormai promosso, in tre lottano per la seconda posizione in graduatoria(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 05:19:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il girone A (oggi - 37^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 37^ e penultima giornata: il Livorno festeggerà la promozione diretta? (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 04:00:00 GMT)

Serie C Girone A - trentasettesima giornata : Risultati e classifica : Sabato 16:30 Pistoiese -:- Alessandria Pro Piacenza -:- Arzachena Livorno -:- Carrarese Giana Erminio -:- Gavorrano Cuneo -:- SS Monza 1912 Siena -:- Piacenza Arezzo -:- Pisa Pontedera -:- Prato Olbia ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : altro ko per l'Entella (38^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi: oggi venerdì 27 aprile si giocano Venezia Palermo e Bari Entella (38^ giornata)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:09:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (38^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi: oggi venerdì 27 aprile si giocano Venezia Palermo e Bari Entella (38^ giornata)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:13:00 GMT)

Badminton - Europei 2018 : i Risultati della prima giornata. Teste di serie tutte avanti nel doppio misto : Si è completata la prima giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile si sono allineati ai sedicesimi e domani vedranno scendere in campo le Teste di serie. Ottavi definiti invece nel doppio misto, dove sono state promosse le otto Teste di serie impegnate. Questi i risultati dei ...

Serie B Old Wild West - i Risultati della 30giornata - classifiche finali e programma playoff-playout : Serie B OLD Wild West GIRONE A 30giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Witt-Acqua S. Bernardo Alba 81-70 Gessi Valsesia Borgosesia-Libertas Livorno 84-59 LTC S. Giorgio su Legnano-Use Basket ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli batte la Juventus - è un colpo da scudetto! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, il Napoli fa il colpaccio in casa della Juventus e si porta a -1 dai bianconeri, ma con un calendario molto più abbordabile sogna lo scudetto(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : finalmente si gioca all'Allianz Stadium! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score della 34^ giornata. Spicca il big-match scudetto Juventus Napoli, Inter e Lazio vincono mentre l'Udinese non si rialza più(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 20:23:00 GMT)

Serie A - i Risultati della 34ª giornata : Alle 15 hanno vinto Inter, Lazio e Atalanta; alle 20.45 c'è Juventus-Napoli The post Serie A, i risultati della 34ª giornata appeared first on Il Post.

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score. Finale pirotecnico all'Adriatico! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite previste oggi 22 aprile. La Ternana vince 3-2 il derby, rimontando due gol di svantaggio a Perugia(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)