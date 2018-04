ilfattoquotidiano

: Rimini, startup fornisce ai suoi dipendenti tisane e biscotti alla ... - oltrelab : Rimini, startup fornisce ai suoi dipendenti tisane e biscotti alla ... - ItaliaStartUp_ : Rimini, startup fornisce ai suoi dipendenti tisane e biscotti alla ... - TutteLeNotizie : Rimini, startup fornisce ai suoi dipendenti tisane e biscotti alla marijuana legale… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Il benessere dei propriè fondamentale per un’azienda. E può essere ottenuto in molti – davvero molti – modi. Lo sa bene Giacomo Arcaro, fondatore di unariminese nel settore della comunicazione, che ha deciso di aggiungere ai benefit per i30 collaboratorie profumatori d’ambiente ricavati dcannabis con principio attivo. “Siamo una squadra interamente formata da giovani, l’età media qui a Black marketing guru è sotto i trent’anni”, ha dichiarato Arcaro al Resto del Carlino. La sua società si occupa di management e web marketing e ha sede sulle colline di, in una chiesa sconsacrata. “L’azienda in poco tempo è cresciuta tantissimo: abbiamo lavorato e lavoriamo con marchi internazionali – racconta – Nel giro di due anni siamo già arrivati a 30”. Una ...