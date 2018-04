Richiesta personale Sanità | in arrivo 287 assunzioni per Oss | ecco le info utili

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Importante notizia per molti giovani che cercano lavoro nel campo degli operatori socio sanitari. Sta per partire una massiccia operazione di potenziamento organico da parte delle Asl e degli Ospedali Riuniti (OO.RR) in Puglia. I direttori generali delle due entità stanno per dare il via libera all’assunzione di quasi 300 OSS con la metà dei posti destinati ad un nuovo concorso che probabilmente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 maggio prossimo. Da quel momento scatteranno i canonici 30 giorni di tempo per presentare domanda.tutte le cose che ci sono da conoscere in vista di quella che sarà una delle più ingenti immissioni dinel settore. Di cosa si tratta Una cosa risaputa è il fabbisogno dinelle strutture sanitarie della regione Puglia. In questo caso si tratta di Foggia e provincia dove sembra che ci siano necessità imminenti di implementare ...