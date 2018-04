: #News #Richetti: M5S? Pd si divide sul nulla - CybFeed : #News #Richetti: M5S? Pd si divide sul nulla - NotizieIN : Richetti: M5S? Pd si divide sul nulla - DiariPolitici : Richetti: M5S? Una discussione sbagliata, ci stiamo dividendo sul nulla. Mai avrei riunito direzione, condizioni 5S… -

Una discussione "sbagliata", un "vuoto psicodramma", "stiamondo il Pd sul". Così il senatore, portavoce nazionale del partito, stoppa la corrente dem dialogante con l'e critica la decisione del segretario reggente, Martina, di chiedere alla direzione Pd il via libera per aprire un confronto coi 5 stelle. "Qualcuno può pensare che i gruppi parlamentari del Pd possano votare la fiducia a Di Maio premier?". "Evitiamo di fare una direzione dove ci dividiamo sul parliamo o non parliamo con il"(Di sabato 28 aprile 2018)