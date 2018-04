Recensione Buffalo MiniStation DDR | HDD o SSD? Tutti e due grazie!

chimerarevo

(Di sabato 28 aprile 2018) Il genere umano è una specie molto complessa sottoi punti di vista, e i problemi che si pone lo sono altrettanto. In quanto, però, esseri intelligenti quanto complessi, siamo sempre in grado di giungere ad una soluzione prima o poi, semplice o complessa che sia, che comporti compromessi o meno. Questo istinto di risoluzione è proprio quello che nel settore della tecnologia ha portato a risolvere i problemi più disparati, ma in questo caso parliamo degli Hard Disk ibridi, un tipo di dispositivi per contenere dati con l’affidabilità nel tempo di un HDD e quasi la velocità di un, per così accontentare gli incontentabili. Parliamo oggi quindi diDDR, un Hard Disk ibrido che la casa giapponese ci ha gentilmente concesso in comodato d’uso dopo il suo, in modo da poterlo testare accuratamente per farvi sapere come va. Prima di ...