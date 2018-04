Reati ambientali | numero verde

ideegreen

: @doremifa08 @DelluomoVanda @orfini @pdnetwork quali patti? le unioni civili, il testata biologico, il dopo di noi,… - nabu65 : @doremifa08 @DelluomoVanda @orfini @pdnetwork quali patti? le unioni civili, il testata biologico, il dopo di noi,… - MottaRberto : @jacopo_iacoboni Jacopo è dalle scorse europee che governano insieme pd sel m5s. Lo rese ufficiale la Pellegrino do… - methasrl : RT @ReteAmbiente: Sui reati ambientali la Commissione Ue lancia la proposta di direttiva a tutela dei 'segnalanti' (whistleblower) https://… -

(Di sabato 28 aprile 2018), una categoria ben definita dicontro l’ambiente. Non è un modo per dire che sono meno importanti rispetto ad altri contro il patrimonio o le persone, basta pensarci bene per capire che chi danneggia l’ambiente finisce per rovinare un patrimonio, naturale e non solo, e creare problemi di salute ed economici, alle persone. E agli animali. Isono quindi da punire severamente e da ben identificare. Di recente all’elenco storico dicontro l’ambiente ne sono stati aggiunti alcuni, delle new entries che possono modificare la sensibilità di molti cittadini. E ciò che si spera. (altro…)Idee Green.