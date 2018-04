Rc auto | italiani più litigiosi | aumenta il costo delle assicurazioni

“Cambia per tutti”. Assicurazione auto - la grande novità per gli automobilisti italiani : “L’avrò pagata l’Assicurazione?”. “Ma in quale classe andrò se ne attivo una ora?”. Sono alcuni dei più classici dilemmi di ogni italiano. Adesso, però, per le assicurazioni auto si tratta di una piccola grande rivoluzione. Sono già stati emanati due provvedimenti che introducono una nuova disciplina dell’attestato di rischio, il cosiddetto attestato di rischio dinamico, e definiscono nuove regole per ...

Cinque cantautori italiani da ascoltare - anche live - ora : Italia, terra di poeti e cantautori. La scena ha sicuramente vissuto la sua stagione più fertile negli anni ’70, ma è altrettanto certo che anche oggi non manchino firme interessanti . Qualche esempio? Eccone 5 da ascoltare ora, tra vecchie e nuove conoscenze. Motta Con il suo debutto, La fine dei vent’anni (2016), Francesco Motta ha subito fatto capire che il cantautorato è nel suo D.N.A. artistico. Per molti è stato subito colpo di ...

Un rapporto poco sano con i medicinali : Italiani con farmaci scaduti e automedicazione errata : Un vero e proprio comportamento poco salutare quello che ha più della metà degli Italiani nei confronti dei medicinali e delle cure in generale. Infatti sembra proprio che siamo in tanti ad utilizzare medicine scadute ma anche analgesici, antibiotici o farmaci prescritti sì, ma per patologie pregresse e che in modo autonomo decidiamo di riutilizzare ogni volta che i sintomi saranno più o meno gli stessi. Ma non basta: infatti l’italiano ...

Nomisma : 85% italiani beve vino - il futuro è autoctono e green : Roma, 16 apr. , askanews, In Italia si consuma meno vino ma si beve tutti, o quasi. Lo dimostra l'indagine sui vini di tendenza realizzata per il Consorzio vini Piceni da Nomisma Wine Monitor e ...

auto elettrica piace agli italiani - ma con incentivi : Auto elettrica piace agli italiani, ma con incentivi 14 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Rivoluzione in autostrada - arriva Telepass europeo : cosa cambia per gli automobilisti italiani : E' in arrivo il Telepass europeo che si potrà utilizzare fuori dai confini nazionali. Si tratta di una novità positiva per i 6 milioni di italiani che lo utilizzano nelle nostre autostrade. Con il ...

Pasquetta da bollino rosso - prima il picnic poi in coda sulle autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni di italiani : ROMA - Complice la giornata di sole, è stata una Pasquetta da bollino rosso fra gite fuori porta e rientri dalle vacanze pasquali. Traffico intenso sulle autostrade e strade extraurbane, ...

Italiani scomparsi in Messico - "per le autorità locali sono ancora vivi" : I tre napoletani scomparsi in Messico sarebbero vivi. A dirlo è il legale delle famiglie Russo-Cimmino, l'avvocato Claudio Falleti, che oggi a Roma ha partecipato a un incontro alla Farnesina insieme ai familiari. ...

Bollo 2018 auto e moto - lo avete già pagato? “Ecco cosa stabilisce la legge”. Le novità sulla tassa più odiata dagli italiani : Una delle tasse che sicuramente gli italiani odiano di più, da sempre al centro del dibattito. Parliamo ovviamente del Bollo auto, del quale però forse non tutti conoscono nello specifico i dettagli: esiste, infatti, un termine per la prescrizione che, in determinate condizioni, fa sì che gli automobilisti siano esentati dal pagamento. Ecco tutti i dettagli necessari per conoscere al meglio la procedura. Prima di tutto è bene fare una ...

L'auto? Ecco il colore preferito dagli italiani : il grigio il colore che gli italiani preferiscono per l'auto. Lo dice l'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, che ha analizzato i dati delle vendite di auto nell'intero 2017. Il ...