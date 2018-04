Rally Argentina Tanak | grandiosa rimonta | è leader

Rally D'ARGENTINA 2018/ Streaming video e diretta tv : si parte! (Wrc) : diretta RALLY D'ARGENTINA 2018: info Streaming video e tv delle special stage previste il 28 aprile 2018. Oggi banco di prova decisiva nella pampas: che farà il leader della Wrc Ogier?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:05:00 GMT)

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak chiude in testa la prima giornata. Kris Meeke e Thierry Neuville all’inseguimento : C’è Ott Tanak in vetta alla classifica del Rally d’Argentina dopo la prima giornata. L’estone, al volante della Toyota Yaris, ha vinto cinque delle otto speciali disputate oggi proponendosi come l’uomo da battere. Eppure la sua giornata non era cominciata in modo ideale: nella PS2, infatti, un errore lo aveva portato a 23″ dalla vetta della classifica. Tanak, però, piano piano si è fatto largo a suo di vittorie, ...

Rally D'ARGENTINA 2018 / Streaming video e diretta tv : tutti in azione! (oggi 27 aprile - Wrc) : diretta RALLY D'ARGENTINA 2018: info Streaming video, orario e vincitore della prima giornata, oggi 27 aprile 2018. Ecco le prime impegnative Special Stage per questa prova del mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Rally Wrc Neuville - primo balzo : è in testa in Argentina : E' di Thierry Neuville , Hyundai i20, il primo squillo al Rally di Argentina. Il belga ha vinto la prova spettacolo , 1,90 km, della quinta prova del mondiale sulle strade di Villa Carlo Paz ...

WRC : Hyundai al Rally d’Argentina : Hyundai Motorsport punta alla sua seconda vittoria stagionale, tornando oltreoceano per il Rally Argentina, quinto round del FIA WRC 2018. La tappa sudamericana rievoca i ricordi positivi delle due passate edizioni, che hanno visto il team trionfare prima con Hayden Paddon, poi con Thierry Neuville. Il Rally Argentina arriva dopo l’impegnativo weekend del Tour de […] L'articolo WRC: Hyundai al Rally d’Argentina sembra essere il primo ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Thierry Neuville si aggiudica lo shakedown davanti a Tanak e Ogier : Con il consueto shakedown in notturna SS1 Super Speciale Ciudad de Cordoba di 1.9 chilometri, ha preso il via il Rally di Argentina, quinta prova del Mondiale 2018. Sul tracciato in asfalto tra le vie della città Argentina di Villa Carlos Paz è il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a fissare il miglior crono in 1:54.4, precedendo di 3 decimi l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) di 4 il leader della classifica iridata, il francese Sebastien ...

WRC 2018 Rally Argentina : gli orari TV su Sky : Il driver estone ha ottenuto tre secondi posti negli ultimi cinque Rally affrontati ma è già molto distante dalla vetta del campionato del mondo. Da tenere d'occhio: Jari-Matti Latvala , Toyota, Jari-...

Rally Argentina 2018 : Sebastien Ogier cerca la fuga in classifica in una corsa che non ha mai vinto : Il fine settimana di gare attorno alla città di Cordoba sarà pervaso da una sola e grande domanda: proseguirà il dominio del campione del mondo in carica, Sebastien Ogier? Il portacolori della Ford ...

Rally Argentina 2018 : Sebastien Ogier cerca la fuga in classifica in una corsa che non ha mai vinto : Il Mondiale Rally 2018 sbarca in Sud America, più precisamente in Argentina (clicca qui per programma e tv), per la trentottesima edizione della competizione ed il quinto appuntamento stagionale. Il fine settimana di gare attorno alla città di Cordoba sarà pervaso da una sola e grande domanda: proseguirà il dominio del campione del mondo in carica, Sebastien Ogier? Il portacolori della Ford Fiesta, infatti, ha già conquistato tre dei quattro ...

Rally d'Argentina - è ancora Ogier contro tutti : Il celebre brano di Andrew Lloyd Webber "Don't cry for me Argentina", composto per il musical 'Evìta', è perfetto per descrivere l'atmosfera che si respira nel parco assistenza del mondiale Rally 2018.