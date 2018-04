Questura di Roma | ' I tifosi del Liverpool? Nessun allarme'

Funzionario Questura Roma : “tifosi Liverpool non saranno confinati” : “Nessun confinamento. I tifosi del Liverpool saranno invitati a godersi la città. Noi abbiamo predisposto dei sistemi di vigilanza e sicurezza per evitare qualsiasi tipo di problematica però non ci sarà alcun tipo di confinamento, di zone particolari quindi i tifosi inglesi come quelli di casa potranno godersi la città prima del match e anche durante il match garantiremo la massima tranquillità e vivibilità della città”. Lo ha detto ...

Scontri Liverpool-Roma - iniziato tavolo tecnico per la sicurezza in Questura : L'ultimo ad entrare al Viminale è stato Kenny Scott direttore delle "Sport safety solutions" dell'Uefa, che coordinerà la sicurezza della gara per l'organismo calcistico internazionale. Seduti al ...

Derby Lazio-Roma - Questura : “garantire giornata sport e correttezza” : Proseguono gli incontri di pianificazione delle misure di sicurezza in vista del Derby Lazio-Roma che si disputerà domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico. “Il Questore Guido Marino, nel pomeriggio di ieri, ha incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, con i quali è stato fatto un punto di situazione – si legge in una nota della questura – Al centro, l’obbiettivo comune di ...

Roma - tir turco fermato in Centro. Questura : nessun buco sicurezza : Roma, 30 mar. , askanews, Un tir con targa turca è stato fermato dalle pattuglie delle forze dell'ordine stamattina nel centro di Roma, dopo che era entrato per errore in via del Corso, che secondo il ...

Questura di Roma : Rientrato allarme atto terroristico : L’ambasciata italiana a Tunisi ha ricevuto una lettera anonima in cui si parlava di una possibile minaccia terroristica a Roma – Roma – La Questura... L'articolo Questura di Roma: Rientrato allarme atto terroristico proviene da Roma Daily News.

Questura di Roma : manifestazione pro popolo curdo non autorizzata : Roma – Questura: manifestazione ‘Rete Kurdistan’ non autorizzata Roma – Di seguito la nota rilasciata dalla Questura di Roma. “Ieri pomeriggio circa 60 persone tra... L'articolo Questura di Roma: manifestazione pro popolo curdo non autorizzata proviene da Roma Daily News.

Questura di Roma : elezioni - i numeri del grande impegno : Marino: Garantita la libertà di pensiero Roma – Si è tenuto questa mattina un briefing presieduto dal questore di Roma, Guido Marino. E’ stato tracciato il bilancio... L'articolo Questura di Roma: elezioni, i numeri del grande impegno su Roma Daily News.

Roma - la Questura vieta corteo di Forza Nuova : 'Solo sit-in e comizi' : vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura ribadendo a Forza Nuova, '...

Roma - la Questura vieta corteo di Forza Nuova : 'Solo sit-in e comizi' : vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura ribadendo a Forza Nuova, '...