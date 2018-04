Questo giovane calciatore potrebbe esordire in serie A | ecco di chi è figlio

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Nello scenario politico attuale c'è un Renzi in campo e uno in panchina. Matteo Renzi, uscito sconfitto dalle ultime elezioni politiche, si ritrova oramai in un ruolo non più da protagonista ma da panchina appunto. Francesco Renzi, invece,dell'ex premier e17enne il campo non lo ha mai abbandonato e oraritrovarsi anche inA. Ildi Renzi al Genoa calcio Il primogenito di Matteo Renzi è undi una squadra fiorentina, l'Affrico. La politica incaso non c'entra, non c'è sinistra né destra, ma nel suo caso solo il centro, con il ruolo di centravanti. Il ragazzo, classe 2001, segna reti a raffica con la maglia della sua squadra dilettantistica ma ultimamente il Genoa lo sta seguendo con attenzione. La squadra ligure ha voluto fargli fare un provino, circa due settimane fa, così Renzi junior si è allenato per un paio di giorni ...