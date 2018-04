optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Quanti giga gratis #Vodafone ma pure rimodulazioni: scenari di fine aprile - GiovannaLollo : RT @OptiMagazine: Quanti giga gratis #Vodafone ma pure rimodulazioni: scenari di fine aprile - wordweb81 : Quanti giga gratis Vodafone ma pure rimodulazioni: scenari di fine aprile - OptiMagazine : Quanti giga gratis #Vodafone ma pure rimodulazioni: scenari di fine aprile -

(Di sabato 28 aprile 2018) Una valanga diper tutti i clienti dell'operatore madel costo dei piani telefonici (in particolare per le offerte Special) a partire dal 27 maggio: chi è con il vettore mobile da poco o tanto tempo sa bene come il momento sia cruciale e denso di novità che andremo tutte a dettagliare in questo articolo, tra incentivi a chi resta fedele al brand e più di qualche protesta per le modifiche unilaterali del contratto.Partiamo dalla pioggia diin omaggio proprio da oggi 28. Come preannunciato in settimana, ecco che per tutti gli iscritti al programmaHappy, l'operatore regalerà un corposo pacchetto dati, proporzionale al numero di anni trascorsi con una SIM a marchioappunto. Per i nuovissimi clienti e per quelli con permanenza inferiore ai 3 anni ci sono in regalo 10 GB di connessione; per tutti coloro ...