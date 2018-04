Pupo su droga | sesso e gioco d' azzardo da giovedì alle Iene

blogo

(Di sabato 28 aprile 2018) Nello Stato della California da inizio anno è diventato legale vendere marijuana a scopo ricreativo. Questo è potuto accadere grazie al risultato di un referendum che si era tenuto a novembre del 2016 con il 53% di voti favorevoli.Il programma televisivo di Italia1 Leha deciso di andare in quello Stato per fare un reportage su questa cosa ed ha mandato per confezionare l'inchiesta un inviato d'eccezione, parliamo di. Enzo Ghinazzi ha realizzato un'inchiesta andando in California per verificare cosa accade rispetto a questa nuova legge che consente l'uso libero di questa, anche se con le dovute limitazioni.Nella puntata in ondaprossimo in prima serata su Italia1, vedremo dunque questo reportage in cuisi muoverà per le città della California, a partire da Los Angeles, dove proverà appunto la Cannabis per vedere l'effetto che fa. Non soloper ...