Psg | i tifosi attaccano Neymar con un comunicato | Esigiamo rispetto

Il club del Principato ha deciso di rimborsare i propri tifosi presenti al Parco dei Principi per la sfida con il Paris Saint-Germain, persa col risultato di 7-1.

Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L'uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei "capricci" del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra.

Il Paris Saint-Germain dovrà chiudere parte del proprio stadio in occasione della prossima partita di Champions League. E' la sanzione inflitta dalla Uefa a causa del lancio di razzi e fuochi d'artificio da parte dei tifosi. La Commissione disciplinare ha stabilito che il settore nord del Parco dei Principi resti senza pubblico, dopo gli incidenti avvenuti in seguito alla recente sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid

Dani Alves, FLOP CHAMPIONS col PSG e gli juventini non dimenticano: "Ciao mercenario, goditi la coppa". Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano

Dani Alves, in estate, ha lasciato la Juventus ma i tifosi bianconeri non hanno affatto dimenticato le sue parole: "Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita". In realtà, però, il Psg è stato eliminato dai detentori della competizione, per due anni di fila: il Real Madrid

Questa sera il Psg di Unai Emery e il Real Madrid di Zinedine Zidane daranno vita ad un grande spettacolo. Le due squadre, infatti, si sfideranno nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League