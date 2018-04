Protezione Civile | Progetto Open | consegnati attestati a 82 nuovi formatori

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per Domenica 29 Aprile : piogge e temporali al Nord/Ovest - forte vento in Sicilia : Allerta Meteo – La saccatura di origine atlantica presente sulla penisola Iberica sta determinando un flusso di correnti umide sud-occidentali sulle nostre regioni di Nord - Ovest dove, dalla serata di oggi, si avranno le prime precipitazioni. Lo spostamento del minimo depressionario verso levante porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteo rologiche, con piogge e temporali sul Nord Italia, specie su ...

Terremoto in Molise : in corso le verifiche della Protezione Civile : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 11.48 con magnitudo ML 4.2, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. L’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Guglionesi, Montecilfone e Palata in ...