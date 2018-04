Proteste Gaza-Israele | 4 palestinesi morti | quasi mille feriti

Ambasciata a Gerusalemme - Trump : «Potrei andare» Nuove Proteste a Gaza : 3 morti : La conferenza del presidente americano dopo la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel alla Casa Bianca: «Gli alleati della Nato devono spendere di più in difesa»

Proteste a confine Gaza-Israele : 3 palestinesi morti - oltre 300 feriti - : Ancora vittime nel quinto venerdì di tensioni per la "Grande Marcia del Ritorno" voluta da Hamas. Alcuni dimostranti sono stati vicini ad aprire un varco al valico di Karni e sono stati respinti col ...

Striscia di Gaza - un manifestante palestinese morto/ Ultime notizie - Proteste contro Israele : 168 feriti : Striscia di Gaza, un manifestante palestinese morto. Continuano le proteste contro Israele, oggi la quinta Marcia del ritorno: almeno 168 feriti. Le Ultime notizie sulle manifestazioni(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Per il quinto venerdì di fila, migliaia di palestinesi hanno partecipato a manifestazioni di protesta al confine fra la Striscia di Gaza e Israele per manifestare contro l'occupazione israeliana. Al momento le proteste sembrano meno vigorose rispetto alle prime settimane,

Come ogni venerdì da un mese a questa parte, per protesta contro l'occupazione israeliana: secondo fonti palestinesi ci sono due morti e 40 feriti

Un palestinese è stato ucciso dai tiratori scelti israeliani e oltre 200 sono stati feriti, nel giorno finora meno violento dall'inizio delle manifestazioni

Per il terzo venerdì di seguito, migliaia di persone stanno protestando contro l'occupazione israeliana: ci sono più di 300 feriti

Mostra un gruppo di soldati israeliani esultare dopo uno sparo a un uomo disarmato: l'esercito ha provato a spiegarsi

Nel secondo venerdì della "Marcia del Ritorno" l'esercito israeliano ha di nuovo sparato sui manifestanti, uccidendo anche un giornalista

Sono in corso manifestazioni negli stessi posti di venerdì scorso, al confine con Israele: secondo fonti palestinesi ci sono almeno 150 feriti

Sono in corso manifestazioni negli stessi posti di venerdì scorso, al confine con Israele: per ora non ci sono scontri

Scontri a Gaza - Israele dice no a commissione d'inchiesta. Nella Striscia in migliaia preparano nuove Proteste : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...