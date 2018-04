Protagonista della finanza per 35 anni ma il grande disegno finisce in

Giovanni Bazoli rinviato a giudizio per ostacolo alla vigilanza. A processo un Protagonista della finanza cattolica italiana : Il gup di Bergamo ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati (compresa la banca come persona giuridica) per la vicenda Ubi. Le accuse per le quali il pm Fabio Pelosi aveva chiesto il rinvio a giudizio sono ostacolo all'esercizio degli Organismi di vigilanza e presunte irregolarità nella raccolta delle deleghe in vista dell'assemblea del ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi Protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

“Non ci riesco più”. La triste confessione della star Protagonista dell’immortale “Mamma ho perso l’aereo”. Eccolo rivelare un brutto segreto che riguarda proprio il film amato da tutti : Non c’è Natale che non si rispetti senza la visione, seduti comodamente sul divano, di Mamma ho perso l’aereo, classico girato nel 1990 che racconta le peripezie della famiglia McCallister e in particolare del piccolo Kevin, bambino che per un equivoco si ritrova a trascorrere le festività tutto solo in casa. Lo abbiamo visto e rivisto milioni di volte, notando di volta in volta particolari inediti. E probabilmente lo ...

Anticipazioni The 100 5 - Octavia Protagonista di una delle storie più terribili della serie : Fin dove ci si può spingere per salvare le persone che amiamo? È ciò che si domanderà Octavia Blake quando The 100 5 farà il suo debutto sul network The CW tra qualche giorno. La sorella di Bellamy, interpretata da Marie Avgeropoulos, non si è mai imposta come leader del suo popolo, ma nei nuovi episodi, sarà costretta a mettersi in gioco e indossare la corona di regnante, quando la situazione nel bunker inizierà a precipitare nel modo più ...

Spazio : un nuovo strumento Protagonista della caccia agli esopianeti - si chiama “Darkness” : C’è un nuovo strumento protagonista della caccia agli esopianeti. Si chiama Darkness ed è la fotocamera superconduttiva più potente al mondo. Ideata da un gruppo di scienziati del Università di Santa Barbara e del Caltech e finanziata dalla National Science Foundation, Darkness (DARK-speckle Near-infrared Energy-resolved Superconducting Spectrophotometer) è stata costruita per superare i limiti dei tradizionali rilevatori a semiconduttore. ...

TV - Rai1 : a “Paesi Che Vai” Protagonista Padova - sulle tracce della Signoria dei Carraresi : Domenica 15 aprile alle 9.40 su Rai1, «Paesi Che Vai…» arriva a Padova, sulle tracce della Signoria dei Carraresi. Universalmente conosciuta come Città del Santo e sede di una delle più antiche università del mondo, la città si estende su un territorio interamente pianeggiante, solcato da vari corsi d’acqua che nel tempo l’hanno protetta e modellata a loro immagine, regalando degli scorci unici. La sua fondazione, raccontata nell’Eneide di ...

L'epigenetica Protagonista del nuovo incontro all'Agorà della Scienza : A sciogliere i nodi di questo affascinante e complesso argomento sarà F ederico Cremisi , genetista della Scuola Normale di Pisa che per l'Agorà della Scienza terrà un seminario dal titolo 'Dai geni ...

“Sarà Mara Venier la conduttrice”. Clamorosa novità nel mondo della tv italiana. Dopo l’esperienza all’Isola - per la Zia si aprono le porte di un altro programma. Non da comprimaria - ma da vera e propria Protagonista (come ai bei tempi) : Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana Dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha ...

Addio a Isabella Biagini - Protagonista ironica del cinema e della tv : È morta Isabella Biagini . L'attrice e showgirl si è spenta questa mattina a Roma, all'Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero ...

Chi è José Victor Salazar Balza - 'l'uomo in fiamme' Protagonista della foto dell'anno : Lo scatto, che ritrae il giovane venezuelano mentre scappa avvolto dalle fiamme, è valso al suo autore il premio World Press per la miglior foto del 2018 , il riconoscimento più ambito nel mondo ...

Felix - la serie spagnola conquista il Festival della tv di Cannes : parla il Protagonista Leonardo Sbaraglia : Cannes - La serie spagnola Felix ha conquistato la prima edizione del Festival della tv di Cannes con una piccola grande rivoluzione. Mischiando una spy story alla comedy ha emozionato e divertito il ...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno. ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports Italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team ...

Il Centro di Formazione della USL Umbria 1 Protagonista ad Exposanità : ...il padre fondatore della moderna protezione civile italiana che effettuerà una lettura magistrale dal titolo "Storia ed evoluzione di un sistema di protezione civile che ha fatto scuola nel mondo". "...