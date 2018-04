Primo Maggio alla Masseria Antonio Esposito Ferraioli

Ponte del Primo Maggio - 7 - 5 milioni di italiani in viaggio : Ponte del Primo maggio, 7,5 milioni di italiani in viaggio Tra le mete preferite spiccano le città d’arte, con l’80% degli alberghi già prenotati. Buon riscontro anche per la campagna con gli agriturismi. Saranno attivi da oggi e lo resteranno per il lungo Ponte del Primo maggio i due tornelli installati ieri a Venezia per […]

Ponte del Primo Maggio - 7 - 5 milioni di italiani in viaggio : Per il Ponte del Primo maggio gli italiani tornano sulle strade: secondo Federalberghi si sono messe in viaggio 7 milioni e mezzo di persone. Tra le mete preferite, secondo l'associazione, spiccano le ...

A Venezia arrivano i tornelli contro l’invasione dei turisti - il blocco parte il Primo maggio : E alla fine Venezia si arrese ai tornelli. Spesso evocati in questi anni, quando decine di migliaia di turisti facevano “scoppiare” le calli, sono stati installati oggi in città i primi due varchi metallici. In questo lungo ponte del primo Maggio serviranno a bloccare e deviare lungo percorsi alternativi le carovane di vacanzieri che dalla terrafer...

Roma. Ponte del Primo Maggio : gli orari del trasporto pubblico : Questo l’orario del servizio pubblico dal 29 aprile al 1 maggio a Roma. Domenica 29 aprile normale servizio dei giorni festivi

Previsioni meteo - per weekend e Primo Maggio attesa pioggia : Previsioni meteo, per weekend e primo maggio attesa pioggia ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in quasi tutta Italia. Durante la giornata festiva del primo maggio sono attese nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna, mentre arriverà il sole al Sud. IL meteo DI SKY ...

Musei di Maremma : tanti gli eventi per il ponte del Primo Maggio. Il programma completo : A Valpiana , all'Aquarium Mondo Marino & Explora Dinosauri, il 30 aprile e il primo maggio, dalle 15.30, laboratori didattici 'Lo scavo del Paleontologo' e 'A caccia dei dinosauri' e dalle 16.30 alle ...

Venezia - tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo Maggio/ Accesso blindato : come funzionano : Venezia, tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo Maggio in caso di gente eccessiva: ecco come funzionano e come i cittadini Veneziani possono accedere.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:49:00 GMT)

Primo Maggio a Civitanova - ecco gli appuntamenti : Ci sarà uno spazio intrattenimento al lungomare centro, un mercatino artigianale e delle tipicità in un tratto del lungomare sud e spettacoli di street tango su largo Melvin Jones. Nel pomeriggio ci ...

Primo Maggio - il ponte comincia con un sole estivo ma si chiude con i temporali : Primo Maggio all'insegna del tempo variabile con sole ma anche qualche temporale. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio, l'alta pressione presente sull'Italia subirà i ...

Via al ponte del Primo Maggio : in viaggio un italiano su tre : Con le previsioni di bel tempo, un italiano su tre (33%) ha deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa della Liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o...

Concerto Primo Maggio 2018 artisti : ecco la line up completa : Concerto Primo Maggio 2018 line UP. Promosso da CGIL, CISL e UIL, organizzato da iCompany, torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concertone a Roma. Martedì 1 Maggio 2018 Piazza San Giovanni in Laterano sarà lo sfondo perfetto per 8 intense ore di musica non stop, dalle 15 a mezzanotte. Concerto Primo Maggio 2018 artisti: line up completa Per la regia di Cristiano D’Alisera, conducono l’evento musicale Ambra ...

Primo Maggio a Oderzo - ecco chi sfida sua maestà Moen : La manifestazione sarà anche trasmessa in diretta streaming a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=NwWWyX_eeJg. 23CORSA INTERNAZIONALE CITTA' ARCHEOLOGICA: LE DONNE Due campionesse italiane ...

Primo Maggio - Atac potenzia la rete per il ponte e il Concertone : la mappa : Primo Maggio, per il ponte che comprende il Concertone a piazza San Giovanni, l'Atac ha predisposto potenziamenti e modifiche sulla rete dei trasporti pubblici di Roma: ecco lo scenario. Domenica 29 ...

