Premier | Liverpool-Stoke City 0-0

Premier League - Frenata Liverpool : è 0-0 con lo Stoke City : Salah non basta, la squadra di Klopp spreca l'occasione di agganciare al secondo posto lo United: ad Anfield finisce a reti inviolate

Probabili Formazioni Liverpool-Stoke City - Premier League 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Reds con il dubbio Manè in attacco; Potters che recuperano Zouma. La 36^giornata di Premier League si apre con la sfida di Anfield Road, che mette di fronte i padroni di casa del Liverpool e lo Stoke City. Reds che vengono dall’importante vittoria ottenuta nella gara di andata delle Semifinali di Champions League sulla Roma, che dovranno ...

Liverpool - Salah eguaglia il record di Suarez in Premier : raggiunti anche Shearer e Ronaldo : Il Liverpool non ha vinto, ma lui ha segnato lo stesso, e per spaventare i suoi ex tifosi della Roma bastano e avanzano i suoi numeri. Il 2-2 contro il Wba ha sicuramente rallentato e tolto il ...

Premier League - il Liverpool subisce la rimonta del West Bromwich : 2-2 : Si chiude sul punteggio di 2-2 l'anticipo della 35esima giornata di Premier League tra il West Bromwich Albion e il Liverpool, avversario della Roma martedì ad Anfield Road nella semifinale d'andata ...

Premier - Liverpool in campo pensando alla Roma. City - finalmente la festa : Wenger da record, al contrario Domenica alle 14.30 Arsenal-West Ham , diretta su Sky Sport 3 HD, e Stoke City-Burnley, poi alle 17.30 Manchester City-Swansea , diretta su Sky Sport 3 HD, . I Gunners, ...

Probabili Formazioni West Bromwich Albion-Liverpool - Premier League 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Bromwich Albion-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Baggies con l’11 visto nel precedente match; turnover per i Reds. Il sabato valido per la 35^giornata di Premier League si apre con la sfida di The Hawthorns tra i padroni di casa del West Bromwich Albion e il Liverpool. WBA che viene dalla vittoria fondamentale nell’ultima giornata, che gli permette di mantenere intatte le speranze ...

Premier League - Liverpool-Bournemouth 3-0 : Mané - Salah e Firminho show : LIVERPOOL - 'Fresco' di qualificazione alla semifinale di Champions League , dove ad attenderlo ci sarà la Roma , il Liverpool continua l'ottimo momento in Premier League battendo 3-0 il Bournemouth ...

Premier League - Liverpool-Bournemouth 3-0 : Salah - 30° gol in campionato : ROMA - Il Liverpool non si fa distrarre dalla Champions e in campionato si sbarazza facilmente del Bournemouth , 3-0, . In gol tutto il tridente delle meraviglie: Mané, Salah e Firmino . A proposito ...

Probabili Formazioni Liverpool-Bournemouth - Premier League 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Bournemouth, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Torna Henderson titolare nei Reds; un ballottaggio in casa Cherries. Uno dei posticipi di Premier League, valevole per la 34^giornata, vede la sfida di Anfield Road tra i padroni di casa del Liverpool e il Bournemouth. Reds che vengono dalla bellissima vittoria nei Quarti di Finale di Champions League, che ha esaltato ulteriormente l’ambiente. ...

Probabili Formazioni Everton-Liverpool - Premier League 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Everton-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Molti infortuni in casa Toffees; possibile turno di riposo per Salah? La 33^giornata di Premier League si apre con il Derby del Merseyside nella splendida cornice di Goodison Park, tra i padroni di casa dell’Everton e il Liverpool. Toffees che vengono dalla sconfitta interna rimediata contro il Manchester City, ma che non hanno brillato nel resto della ...