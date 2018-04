Posa quel fiasco | la Ventura lascia lo studio di Amici

“Vuoi sPosarmi?”. Il vip glielo chiede al ristorante - davanti a tutti. Sorpresa riuscita : il compagno non si aspettava nulla (e si vede). Nemmeno a dirlo - ma i fan - alla vista di quella scena e all’idea delle nozze - sono impazziti : Immaginate di trovarvi a cena con il vostro partner in un ristorante. Anzi, in un banale fast food. E immaginate che di punto in bianco, davanti a tutti, il vostro compagno si alzi e, mentre un gruppo di ballerini mette in scena una coreografia sulle note di ‘Kiss’, si inginocchi e poi vi chieda di sposarlo. Effetto Sorpresa assicurato. Bello, eh? È successo davvero e l’organizzatore del flash mob e della proposta di ...

“Eccoci qua”. Poi tutte morte. Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia. Lei - figlia del noto milionario - si sarebbe dovuta sPosare tra poche settimane. Ma la sua vita si è interrotta insieme a quella delle sue amiche. Morire in quel modo è davvero atroce : A fine mese avrebbe detto sì. sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del ...

Emanuela e Linda aggredite dal vicino di casa perché gay e sPosate : 'Da quella notte non dormiamo più' : 'I gay infettano il mondo...', il manifesto choc di fronte a un liceo a Milano Linda, 50 anni, ed Emanuela, 41, però giurano che non si è trattato di un episodio di follia, ma di omofobia. 'Non è ...

MEGHAN MARKLE/ Il suo abito da sPosa costerà più di quello di Kate Middleton? : Il 19 maggio il principe Harry e MEGHAN MARKLE si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:26:00 GMT)