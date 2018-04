Ponte 1 maggio | traffico e incidenti sulle autostrade

Ponte primo maggio : sole al sud - nuvole e qualche pioggia al centro-nord : All'inizio della prossima settimana la perturbazione si allontanerà, ma sarà seguita da aria più fresca che darà origine a un calo termico

Ponte del Primo Maggio tra sole e temporali : Roma, 28 apr. , askanews, Nelle prossime ore è atteso un aumento dell'instabilità a causa del transito di due perturbazioni: la prima, di origine nord-africana, continuerà a lambire le estreme regioni ...

Ponte del Primo maggio - 7 - 5 milioni di italiani in viaggio : Ponte del Primo maggio, 7,5 milioni di italiani in viaggio Tra le mete preferite spiccano le città d’arte, con l’80% degli alberghi già prenotati. Buon riscontro anche per la campagna con gli agriturismi. Saranno attivi da oggi e lo resteranno per il lungo Ponte del Primo maggio i due tornelli installati ieri a Venezia per […]

Roma. Ponte del Primo maggio : gli orari del trasporto pubblico : Questo l’orario del servizio pubblico dal 29 aprile al 1 maggio a Roma. Domenica 29 aprile normale servizio dei giorni festivi

Musei di Maremma : tanti gli eventi per il Ponte del primo Maggio. Il programma completo : A Valpiana , all'Aquarium Mondo Marino & Explora Dinosauri, il 30 aprile e il primo maggio, dalle 15.30, laboratori didattici 'Lo scavo del Paleontologo' e 'A caccia dei dinosauri' e dalle 16.30 alle ...

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti. 'Attivi per il Ponte del 1° maggio' : I primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia . I tornelli - uno vicino ...

Primo Maggio - il Ponte comincia con un sole estivo ma si chiude con i temporali : Primo Maggio all'insegna del tempo variabile con sole ma anche qualche temporale. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio, l'alta pressione presente sull'Italia subirà i ...

Via al Ponte del Primo Maggio : in viaggio un italiano su tre : Con le previsioni di bel tempo, un italiano su tre (33%) ha deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa della Liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o...

Cosa vedere in tv durante il Ponte del 1 maggio : ponte del primo maggio: un po’ di sano relax e magari un piccolo viaggio. Ma scommettiamo che ci sarà chi non rinuncerà a un po’ di tv? E tra serie da recuperare (in streaming ma non solo), film da rivedere e tradizioni da rispettare, tipo quella del concertone a Roma, le occasioni non mancheranno. Ecco in 10 programmi Cosa vedere in tv in questi giorni: IN STREAMING Happy! (Netflix) Ha appena esordito la serie tv ispirata al celebre ...