Polveriera Conocal nella faida degli «ex»: è guerra tra gli ultimi affiliati dei vecchi boss

(Di sabato 28 aprile 2018) Da queste parti si fa presto a diventare ex qualcosa. In poco meno di dieci anni, ci sono stati ex Sarno, ex De Luca Bossa, ex D'Amico ed ex De Micco, a seconda delle fortune delle famiglie che ...