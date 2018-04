Pol Monti Cimini in lutto | scomparso Emiliano Morelli

Da Mario Monti ai grillini - la stessa antiPolitica : A suo modo anche Mario Monti potrebbe essere annoverato tra i numi tutelari, nella Galleria degli Antichi, ai quali i nipotini di Grillo finiranno per rendere omaggio. Troppo anche per il trasformismo di Luigi Di Maio & Co.? Mai dire mai.Non solo perché il premier in pectore del Movimento 5 stelle (M5s) ci ha abituato a giravolte da capogiro, sui contenuti, sui programmi, sulle alleanze possibili. E non solo perché sia il ...

Giulio Tremonti - l'indiscrezione clamorosa sulla Poltrona. La rivincita dell'ex ministro : dove lo vogliono candidare : Ancor prima che ci sia solo l'ombra di un governo, crescono gli appettiti dei partiti sulle prossime nomine in ballo tra partecipate statali e agenzie. Sono ben 77 le poltrone che l'esecutivo dovrà ...

Il piano : Giochi itineranti tra metroPoli e monti : Si parla anche del Castello sforzesco e del Parco Sempione per lo sci di fondo, che ospitarono nel 2012 le gare sprint valide per le qualificazioni per la Coppa del mondo. Per quanto riguarda Torino, ...

Reddito di cittadinanza - Fioramonti risponde a Boeri : “35 miliardi? Ne costa 17 - due per Politiche attive e centri per l’impiego” : “Il Reddito di cittadinanza fa crescere il Pil, aiutando un modello di crescita sostenibile”. Lorenzo Fioramonti, l’economista che Luigi Di Maio vorrebbe al ministero dello Sviluppo Economico, parla a margine della presentazione del suo libro “Presi per il Pil”, oggi a Roma. “Nessuna guerra di cifre: continuiamo a dire che costa 17 miliardi, di cui 15 per il sostegno al Reddito e 2 per le politiche attive del ...

Senato - 7 gruppi. Bonino nel Misto con Liberi e Uguali - Monti e espulsi M5s. Casini nelle Autonomie con NaPolitano : Pierferdinando Casini nel gruppo delle Autonomie, insieme a valdostani, altoatesini e Napolitano. Emma Bonino e Riccardo Nencini nel gruppo Misto, insieme ai 3 di Liberi e Uguali, ai grillini espulsi e ai Senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre. Dopo l’elezione della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e alla vigilia della scelta su vicepresidenti, questori e segretari d’Aula, il Senato inizia a prendere forma, ...

Redditi Politici : Grillo sale - sorpresa Di Battista oltre i 110mila. Crolla Monti - Ghedini 'paperone' a 1 - 6 milioni : Sono state pubblicate sui siti di Camera dei Deputati e Senato le dichiarazioni dei Redditi di parlamentari, leader di partito e membri del governo, relativi all'anno 2017. Ecco i numeri, da...

Redditi Politici - Grillo sale di sei volte a 420mila euro. Crolla Monti - Ghedini 'paperone' a 1 - 6 milioni : Quarto classificato nella squadra di governo il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini con 145.044 euro, seguito dal titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan che ha un reddito imponibile pari ...

Elezioni Politiche e cultura. Stefano Monti - : Perché la cultura è patrimonio storico e artistico, è paesaggio, ma è anche conoscenza, scienza e innovazione, economia e ecologia, creatività e competenza ". Detto questo, il programma informa sugli ...

M5s : Polemica su Fioramonti anti-Israele : ... "docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". A scriverlo sono le Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano ...

