Pietro Marzotto | in fiera con gli operai | in auto con i sindacati Il ricordo dei

Pietro Marzotto - Conte dall’anima contadina e manifatturiera insieme : Con l’addio di Pietro Marzotto, il nostro Paese saluta un pezzo di se stesso e della sua Storia. Uno dice la Marzotto. Come direbbe la Fiat e la Pirelli, la Falck e la Olivetti. Uno...

Addio al conte Pietro Marzotto : «Dietro un problema c’è sempre un’opportunità» : La caccia alle anatre, la passione giovanile per lo sci nautico, l’azienda portata dove prima mai, l’ultima fuga romantica, il rifugio tra le montagne di Cortina, la collezione di quadri, l’attenzione per i bisogni degli operai. Pietro Marzotto, 80 anni, ultimo dei sette figli di Gaetano, se n’è andato il 26 aprile 2018. Si è spento all’ospedale di Portogruaro, Venezia, dove era stato ricoverato qualche giorno prima ...

Morto Pietro Marzotto - aveva 80 anni : complicazioni cardiache : È Morto oggi l'imprenditore Pietro Marzotto, all'età di 80 anni. Marzotto si è spento all'ospedale della cittadina di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni ed...

È morto l’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto - aveva 80 anni : Pietro Marzotto, già capo dell’omonimo gruppo industriale del tessile e vicepresidente di Confindustria, è morto giovedì 26 aprile a Venezia. Marzotto – che aveva 80 anni –era stato ricoverato in ospedale a inizio settimana per delle “complicazioni cardiache e polmonari”, The post È morto l’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto, aveva 80 anni appeared first on Il Post.

Morto Pietro Marzotto : il leone e il colosso del tessile creato dall'impresa di famiglia : Pare che tutti i cormorani del mondo si siano dati appuntamento da me». Fra i canali, le valli da pesca, i cipressi, gli olmi, i pioppi e i cedri, giurava, si trovava da re: «È anche un modo per ...

Pietro Marzotto E' MORTO/ Addio all’industriale anche nella storia nel calcio : i 10 anni in B dell'AC Marzotto : PIETRO Marzotto è MORTO: l'industriale fu alla guida del gruppo tessile di famiglia di Valdagno per oltre 30 anni trasformandolo in multinazionale: aveva 80 anni.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 01:06:00 GMT)

Addio a Pietro Marzotto - trasformò l’azienda in una multinazionale : A 80 anni d’età se n’è andato il conte Pietro Marzotto, per 30 anni al timone del celebre gruppo tessile di Valdagno, in provincia di Vicenza, già vicepresidente di Confindustria. Da...

Addio all'industriale Pietro Marzotto : rese l'azienda una multinazionale : l'azienda puntò sulla diversificazione produttiva, sia dall'interno con un incremento delle attività legate all'abbigliamento nei suoi diversi segmenti, sia dall'esterno tramite una politica di ...

Muore a 80 anni l’industriale del tessile Pietro Marzotto : L’imprenditore aveva guidato per 16 anni l’azienda fondata da suo padre, era stato vicepresidente di Confindustria ma aveva fatto anche l’operaio

Morto l’imprenditore Pietro Marzotto : trasformò il gruppo tessile in una multinazionale : L'ultimo figlio del conte Gaetano aveva 80 anni. Si è spento all’ospedale di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni. Ha guidato il gruppo tessile di Valdagno e ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Confindustria.Continua a leggere

Morto l’imprenditore tessile Pietro Marzotto : Economia veneta e italiana in lutto. Ad 80 anni è Morto l’imprenditore Pietro Marzotto. E’ spirato all’ospedale di Portogruaro (Venezia).

Gruppo Marzotto - è morto Pietro. Aveva trasformato l’azienda tessile di Valdagno in una multinazionale : È morto l’imprenditore Pietro Marzotto. Aveva 80 anni. L’ultimo figlio del conte Gaetano Marzotto si è spento all’ospedale della cittadina di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni ed era stato ricoverato per complicazioni cardiache. Era entrato nella Marzotto il primo gennaio 1968 portandola a diventare una multinazionale che ha guidato per 16 anni: a lui si deve l’intuizione di diversificare le attività del Gruppo di famiglia, dal ...

E' morto Pietro Marzotto - ex patron del gruppo tessile di Valdagno : MILANO - E' morto all'età di 80 anni Pietro Marzotto, a capo per trent'anni dell'omonimo gruppo tessile di Valdagno, ex vicepresidente di Confindustria. Si è spento all'ospedale di Portogruaro, dove ...

Pietro Marzotto è morto/ Addio all’industriale che trasformò il gruppo tessile di Valdagno in multinazionale : Pietro Marzotto è morto: l'industriale fu alla guida del gruppo tessile di famiglia di Valdagno per oltre 30 anni trasformandolo in multinazionale: aveva 80 anni.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:44:00 GMT)