Piadina alla marijuana come bonus per i dipendenti

Corte Ue - Coldiretti : “Ok alla Piadina romagnola in Canada e Giappone” : Siamo di fronte ad una evidente contraddizione con la Corte Ue che impedisce la produzione della piadina Igp fuori dalla Romagna dopo che l’Unione Europea ha firmato accordi di libero scambio che non prevedono per lo stesso prodotto alcuna tutela, dal Canada al Giappone. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla sentenza del Tribunale Ue che, respingendo il ricorso di una azienda italiana, ha chiarito che la “piadina romagnola Igp”, ...

Sperimentare l’autentica Romagna : nei Ricci Hotels di Cesenatico (FC) si balla il liscio - s’impasta la Piadina - si assapora la tradizione locale : Per molti viaggiatori, andare in vacanza non è solo un modo per ricercare relax e divertimento, ma anche per conoscere la vera anima di un luogo. La Romagna, terra generosa, è uno di quei posti in cui oltre alle soleggiate spiagge e le tante opportunità per i vacanzieri, si possono provare esperienze autentiche, riscoprendo tradizioni, cultura, sapori che esprimono l’essenza del territorio e dei suoi abitanti, passati e presenti. I Ricci Hotels, ...