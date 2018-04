PES 2019 | prime immagini e informazioni | novità sulle licenze

optimaitalia

(Di sabato 28 aprile 2018) PESè praticamente trapelato: ci sononuovee molto altro. Ultimamente gli appasionati, purtroppo, hanno dovuto leggere la notizia della fine dell'accordo decennale tra Konami e UEFA per la licenza inerente alla Champion's League. Lecomunque non mancheranno: il leak non è arrivato da un paziente dataminer ma addirittura dalla pagina messa per errore su PlayStation Store, poi rimossa. Ma internet non dimentica.Ledi PESInnanzitutto potete vedere ledi PESin alto e a fondo articolo. La notizia migliore di questo leak è una promssa di Konami, che speriamo manterrà: saranno aggiunti diversi campionati su licenza. ecco vcosa è trapelato nel dettaglio dal PlayStation Store per PES: Campionati autentici: saranno agiunti diversi campionati su licenza. Nuova MyClyb: completamente rinnovato, da ...