Perde il controllo dello scooter e finisce sull' asfalto

Sardegna - Perde il controllo dell’Ape e si ribalta : muore 53enne Video : I Carabinieri non hanno ancora certezze [Video] sulla dinamica dell’incidente mortale accaduto la scorsa notte, in via Leopardi, a Gonnosfanadiga, paese in provincia del Medio Campidano. L’unica verita' – almeno per ora – è che Antonio Demontis, allevatore 53enne di Gonnosfanadiga, alla guida della sua “Ape Piaggio” è morto, dopo essere stato trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118, all’ospedale di San Gavino. Il cuore dell’uomo ...

Sardegna - Perde il controllo dell’Ape e si ribalta : muore 53enne : I Carabinieri non hanno ancora certezze sulla dinamica dell’incidente mortale accaduto la scorsa notte, in via Leopardi, a Gonnosfanadiga, paese in provincia del Medio Campidano. L’unica verità – almeno per ora – è che Antonio Demontis, allevatore 53enne di Gonnosfanadiga, alla guida della sua “Ape Piaggio” è morto, dopo essere stato trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118, all’ospedale di San Gavino. Il cuore dell’uomo infatti – ...

Se Kanye West Perde il controllo e loda Trump : «La folla non può impedirmi di amarlo» : Kanye West è di nuovo iperattivo. Ha licenziato il manager, litiga con la suocera Kris Jenner, vuole pubblicare un’autobiografia, invia messaggi a tutte le ore del giorno e della notte ai suoi collaboratori, sarebbe ai ferri corti anche con la moglie Kim Kardashian. E come se non bastasse il rapper di Atlanta ha riaperto il profilo Twitter ed è tornato a dire la sua, lasciando senza parole gran parte d’America. In un pomeriggio ...

Perde il controllo dell’auto e si accartoccia contro tronco dell’albero : morto 20enne : Tragedia nel pomeriggio di martedì a Vigonza nel Padovano, nella frazione di Codiverno. La vittima è un giovane e il fatto che sull'asfalto non siano stati trovati segnati di frenata fa pensare ad una distrazione o ad un malore del conducente.Continua a leggere

“Togli subito quel post da Instagram”. Poi la aggredisce : il padre su tutte le furie per lo scatto della figlia Perde il controllo e si arma di cesoie. L’orrore che ha sconvolto gli abitanti di Monza : Un post pubblicato su Instagram, di quelli che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in rete quel contenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta ...

Automobilista Perde il controllo e fa strike : motorini abbattuti : SANT'AGNELLO - Panico a Sant'Agnello dove, nella notte, un'auto fuori controllo ha abbattuto una decina di scooter lasciati in sosta lungo via Iommella Piccola. A lanciare l'allarme è stata una ...

Il furgone Perde il controllo - si schianta in una casa : 90enne uccisa nel suo soggiorno : La tragedia è avvenuta a Clevedon, in Regno Unito. Un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 34 anni con l'accusa di guida pericolosa.Continua a leggere

Roma : uomo Perde controllo scooter. Ricoverato in codice rosso : Roma: incidente avvenuto in direzione San Giovanni Roma – Grave incidente stradale sulla Tangenziale est di Roma. Un uomo ha perso il controllo del suo scooter mentre si muoveva verso San Giovanni, poco prima dell’uscita per Ponte Milvio. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, ha perso il controllo del suo motoveicolo. In corso le cause dell’incidente, avvenuto attorno alle 13.30 e che ha costretto il malcapitato ...

Pesaro - Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata : Danilo muore a 24 anni : Danilo Biagi, operaio di 24 anni, è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina mentre stava tornando a casa dopo una festa. Grave l'amico che viaggiava con lui. Forse un colpo di sonno gli ha fatto perdere il controllo della sua vettura. "Il silenzio è la cosa migliore oltre la vicinanza alle famiglie".Continua a leggere

Perde il controllo della moto Ferito in tangenziale : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter «5 per mille»: ecco le associazioni premiate dai ...

Buffon Perde il controllo : 'Arbitro non all'altezza - doveva stare in tribuna. Non è un uomo ma un killer - un animale' : Rammarico in gara di andata? Sicuramente all'andata è venuto fuori un risultato che per una squadra normale non lasciava spazio a una rimonta, ma siamo gente di sport, sappiamo come si affrontano le ...

Perde il controllo del trattore e viene travolto : muore pensionato fasanese : PEZZE DI GRECO - Tragedia nel centro abitato di Pezze di Greco. Un pensionato della frazione - Giovanni De Mola, 87 anni - è deceduto nella tarda serata di ieri , mercoledì 11 aprile, presso l'...

Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail : morto 28enne : Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 8 aprile in via Tiburtina Valeria, a Roma, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail...

Perde il controllo dell'auto - muore il 20enne Stefano Conti : La tragedia ha colpito profondamente il mondo del calcio locale. La partita in programma oggi tra Mondaino e Accademia Rimini è stata rinviata. In una nota l'Asd Mondaino "si stringe al dolore dei ...