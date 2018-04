Perché dobbiamo essere contenti che il rap stia tornando nei palazzetti

Earth Day : Perché dobbiamo rinunciare a tanta bellezza? : È nato il 22 aprile 1970 l’Earth Day, la Giornata della Terra, per ricordare a tutta l’umanità quanto sia importante la protezione e il rispetto del pianeta su cui viviamo. Per unirla in un intento di protezione, in una ricerca di bellezza e di rispetto. Oltre un miliardo di persone di 192 Nazioni del mondo si mobilitano in questa giornata per chiedere il rispetto del pianeta, nei suoi ecosistemi, nelle specie che ogni anno si ...

Perché dobbiamo essere giudicati per il nostro aspetto? : La cronaca racconta che la ragazza morta il 4 aprile, forse suicida, a 15 anni alla stazione di Torino si definisse una non-magra . «Il problema è il giudizio esterno», spiega Antonio Cerasa , dell'...

Perché dobbiamo essere giudicati per il nostro aspetto? : «Non sono incinta, sono semplicemente grassa», ha risposto Drew Barrymore a una fan che le chiedeva se fosse in attesa del terzo figlio. L’episodio è stato raccontato pochi giorni fa dall’attrice e si unisce a decine altri che stigmatizzano l’essere grassi. È successo a una coppia di sposi americani di fare causa alla fotografa delle loro nozze, con photoshop li aveva smagriti e loro non erano d’accordo. Si chiama body shaming la tendenza per ...

Dobbiamo ridare ai bambini il gioco lento. Ecco Perché : I tempi corrono e anche i giochi sembrano aver preso un ritmo molto intenso. Digitali, elettronici, spesso scaricati su smartphone e iPad, hanno catalizzato l’attenzione dei più piccoli spesso mettendo in ombra il gioco lento. Ma Globo, che distribuisce giocattoli per bambini di tutte le età dal 1982, è convinta che i giochi in legno non vadano messi da parte. Anzi. LEGGI ANCHERosa contro azzurro: anche i colori rinforzano i pregiudizi nei ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ “Quota scudetto a 100 punti - non dobbiamo mollare l'osso Perché il Napoli..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:18:00 GMT)