Pensioni | dal DEF l' allarme sul debito | senza Fornero oltre il 150%

Riforma Pensioni/ Camusso pronta a ripartire dalla piattaforma unitaria : Pensione anticipata, Camusso pronta a ripartire dalla piattaforma unitaria. Senza un Governo resta però impossibile pensare a una Riforma delle pensioni(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Quota 41 - precoci delusi dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...

Pensioni a 62 anni necessaria. Ecco come si esce dal lavoro nel resto d'Europa Video : La Legge Fornero probabilmente è uno degli atti di Governo più discussi, discutibili ed odiati degli ultimi anni. Una serie di costanti e ripetuti inasprimenti in termini di soglie e requisiti che vanno centrati per andare in pensione rendono la quiescenza per gli italiani, sempre più difficile. I conti pubblici non permettono voli pindarici e progetti di cambiamento radicale del sistema, almeno per quanto concerne i numeri di cui parlano sempre ...

Pensioni - nuova spallata alla Fornero : "Uscita dal lavoro a partire da 62 anni" : In pensione a partire da 62 anni? Secondo la Cgil si può e si deve fare. Secondo il sindacato "occorre superare strutturalmente l'impianto della legge Monti Fornero introducendo i necessari...

Pensioni - ultimi aggiornamenti ad oggi 17/4 : il focus sui requisiti dal 2019 Video : i lavoratori che si trovano a maturare i requisiti di accesso alla pensione dal prossimo anno dovranno confrontarsi con l'adeguamento all'aspettativa di vita [Video], così come confermato anche all'interno di una recente circolare pubblicata dall'Inps n. 62 del 2018. A pesare sulla situazione sara' in particolare l'adeguamento all'#aspettativa di vita, che impone a partire dal 2019 un incremento nei vincoli utili per raggiungere il ...

Pensioni 2018 : 4 opzioni per anticipare o flessibilizzare l'uscita dal lavoro Video : Il tema del pensionamento anticipato, complice anche l'inasprimento repentino e per molti poco gestibile dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso all'Inps [Video], sembra diventato un vero e proprio tema chiave del dibattito pubblico negli ultimi tempi. Sebbene finora le opzioni disponibili risultino insufficienti ed incomplete rispetto alle richieste dei lavoratori, qualcosa è stato comunque fatto nelle ultime legislature al fine di ...

Pensioni - dal 2019 il tetto record dei 71 anni : ecco chi dovrà aspettare tanto Video : Non per tutti e non in ogni caso, grazie ai diversi meccanismi di calcolo e di prepensionamento che caratterizzano il sistema previdenziale in Italia, ma a partire dal 2019 si tocchera' il tetto dei 71 anni di eta' [Video] per poter andare in quiescenza. Un limite che si alza per via dei nuovi adeguamenti all'aspettativa di vita e che vede prore inesorabile il trend di crescita dei requisiti utili per poter andare in pensione. L'ultimo passaggio ...

Pensioni - dal 2019 aumenta l'età : le novità dall'Inps Video : Novita' sul fronte #Pensioni in arrivo dall’#Inps. Dal 2019 potranno essere necessari anche 71 anni di eta' per andare in pensione. Si tratta del terzo adeguamento previsto dalla legge Fornero che è stato recepito con la circolare n.62 del 4 aprile 2018 diffusa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [Video]. La comunicazione in questione rende note, infatti, quali saranno le novita' per quanto riguarda i requisiti di accesso alle ...

Pensioni flessibili e APE volontaria 2018 : sblocco delle procedure dal 13 aprile Video : Le procedure informatiche per lo sblocco delle domande di pensionamento anticipato tramite APE volontaria [Video] dovrebbero finalmente partire dal prossimo 13 aprile. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni riguardanti il meccanismo di prepensionamento legato al prestito Pensionistico, sulla base degli aggiornamenti forniti dall'Associazione delle banche italiane. Ricordiamo che la pensione anticipata tramite APE di mercato appare ...

Pensioni/ Dall’Inps quasi 400mila assegni all’estero. Più di 59mila i pensionati in fuga : PENSIONI Inps erogate all'estero in quasi 400mila casi. Secondo i dati di Itinerari previdenziali, sono più di 59mila i pensionati in fuga dall'Italia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - 370mila all'estero : uno su sei in fuga dall'Italia : Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali, in cima alla classifica degli stati dove gli italiani ricevono la pensione Inps ci sono Canada, Australia e Germania

Pensioni - 370 mila all?estero una su sei in fuga dall?Italia : ROMA L?Inps paga all?estero poco meno di 400 mila Pensioni, mediamente di importo piuttosto basso. Ma questa ampia platea di beneficiari, distribuita su tutti i Continenti, è...

Pensioni - 'Anticipo Pensionistico volontario' : dal 13/04 il via alle domande : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 riguardano l’ape volontaria, quel meccanismo di uscita anticipata a totale carico del lavoratore, che per una lentezza burocratica vedeva la procedura ferma e l’impossibilità dei lavoratori che volevano aderirvi di poter completare la domanda ed ottenere gli arretrati, richiedibili entro e non oltre il 18 aprile. Per fortuna, rassicura Torriero, dell’ Abi, dal 13 aprile si potrà procedere ...