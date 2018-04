Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero - Q41 - pagamenti maggio : All'interno del Documento di Economia e Finanza "finalmente il Governo chiarisce che l'equilibrio dei conti non è garantito esclusivamente dalla legge Fornero sulle Pensioni [VIDEO] , ma dal ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Senza Legge Fornero debito al 200% del Pil (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:22:00 GMT)

Pensioni : a luglio la quattordicesima - ecco come funziona nel 2018 : La quattordicesima sulle Pensioni ormai è una consuetudine, perché la mensilità aggiuntiva per determinate categorie di pensionati viene erogata da anni. Dal 2017 le soglie reddituali utili a centrare questa misura si sono alzate allargando la platea degli aventi diritto. La mensilità aggiuntiva verrà erogata anche nel 2018 e sempre insieme alla pensione del mese di luglio. Una mensilità aggiuntiva nata per rendere più degne Pensioni che anche ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Dati Inps - donne penalizzate e aumento dell’età (ultime notizie) : I Dati del monitoraggio Inps sulle PENSIONI liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 PENSIONI in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 ...

Pensioni 2018 - Fornero contro M5S : hanno promesso tanto - ma faranno poco : Le ultime novità sulla riforma Pensioni 2018 arrivano direttamente da Elsa Fornero, che è intervenuta nella trasmissione DiMartedì su La 7 attaccando aspramente il Movimento 5 Stelle e facendo comprendere, dalle sue parole più che critiche, che il M5S ha promesso tanto in sede di campagna elettorale ma che in realtà i cittadini resteranno delusi, perché qualora salissero al Governo faranno, invece, ben poco. Riforma Pensioni 2018, Fornero ...

Riforma Pensioni 2018 - parla Gronchi : 'Abolire quella di anzianità - conta l’età' Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni 2018 [Video] arrivano dall’economista de 'La Sapienza', Sandro Gronchi, che si è detto contrario alla pensione di anzianita'. A suo dire la quiescenza dovrebbe dipendere dalla coorte di nascita e non dall’eta' contributiva. Parole che indubbiamente stanno gia' facendo discutere sul web, dove i lavoratori, specie i precoci, si dicono indignati da tanta insensibilita' rispetto al loro monte contributivo. I ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Gronchi : a 57-58 anni è possibile dire addio al lavoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 25 aprile. Sandro Gronchi commenta il sistema PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni - riepilogo dei requisiti per il 2018 : Il 2018 è un anno di passaggio per le Pensioni, ultimo del triennio in cui è stato applicato il secondo scatto della speranza di vita. Col 2018 si livellano i requisiti dell’età pensionabile per tutti i lavoratori ai fini della pensione di vecchiaia. Facciamo un breve riepilogo. Tipologia pensione Requisito Generalità dei lavoratori Pensione anticipata donne 41 anni e 10 mesi (2175 contr. sett.) Pensione anticipata uomini 42 anni e 10 ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito Pensionistico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni 2018 : Quota100 - possibile intesa per l'introduzione della flessibilità : Ancora attesa per la formazione del nuovo esecutivo che potrebbe dar vita a nuovi strumenti di flessibilità in uscita come previsto dai vari programmi elettorali che hanno portato alla vittoria della Lega e del Movimento 5 Stelle. Sono le due forze politiche, infatti, a promettere la reintroduzione del meccanismo delle quote per dare la possibilità a migliaia di lavoratori penalizzati dalla Riforma Fornero di anticipare l'uscita. Attesa per il ...