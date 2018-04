Pensione a 61 anni e 7 mesi a chi lavora in turni da 12 ore? Più facile nel 2019

Ultime Pensione anticipata 2018 : novità quota 100 - ipotesi uscita Q98 a 63 anni? Video : Il prossimo Governo dovra' imboccare la strada della riforma delle #Pensioni garantendo eta' di uscita più basse grazie alla #pensione anticipata della #quota 100, proposta dal M5S e dalla Lega, ma anche della quota 41 allargata a tutti i contribuenti, non più solo ai precoci e, novita' del giorno, anche il ritorno alla quota 98 con possibile uscita a 63 anni di eta'. E' questa l'analisi fatta da Francesco Cavallaro, Segretario generale della ...

Incassava Pensione del padre morto da 4 anni : Una truffa all'Inps da circa 50 mila euro . La Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore ha denunciato una donna di Pagani , Salerno, per aver incassato fraudolentemente la pensione del ...

In Pensione a 61 anni e 7 mesi - il tempo sta per scadere : chi ha diritto al beneficio : Manca poco. Pochissimo. Il 1° maggio scadono i termini per presentare le istanze di accertamento per la verifica di aver svolto lavori usuranti ai fini della pensione. Chi maturerà i requisiti agevolati...

Roma - mamma morta da 14 anni - il figlio incassa la sua Pensione : Non ha perso una sola mensilità. Per quattordici anni si è presentato, puntuale, allo sportello dell'ufficio postale vicino casa, in via di Grottarossa, a Roma Nord, e ha riscosso la pensione della ...

Pensione anticipata - Cgil : “superare legge Fornero”/ Uscita dal lavoro a 62 anni? “Sistema penalizzante” : Inps, per la Pensione anticipata tramite Ape volontaria presentate finora poco più di 1.700 domande. Oggi scadenza per richiedere gli arretrati in alcuni casi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:26:00 GMT)

INPS/ Pensione casalinghe a 57 anni e le altre strade per aiutare le donne : INPS, pensioni casalinghe a 57 anni e le altre strade per cercare di aiutare le donne, che devono scontare una disparità di trattamento non indifferente rispetto agli uomini(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:36:00 GMT)

Uomini e donne - Pensione casalinghe a 57 anni - quanto versare e cosa si prende? Video : Svolgere lavori domestici o di cura della famiglia è un lavoro a tutti gli effetti. Negli ultimi tempi anche la politica si è interessata di questo argomento soprattutto nei tanti e ripetuti incontri tra Governo e sindacati sul tema previdenziale. I lavori di cura della famiglia vanno tutelati meglio, soprattutto a livello previdenziale. Presso l’Inps dal 1997 esiste un fondo casalinghe che si può utilizzare per riuscire ad ottenere una ...

Ultime Pensione anticipata 2018 e vecchiaia : novità uscita a 71 anni - per chi? Video : Novita' in arrivo dal 1° gennaio 2019 per le uscite da lavoro con #pensione anticipata o con #pensione di vecchiaia in merito ai requisiti di eta' e di contribuzione illustrati nella circolare dell'Inps del 4 aprile 2018, la numero 62. Infatti, l'Inps ha indicato, per ciascuna uscita, quanti anni di eta' dovranno essere maturati per le #Pensioni di vecchiaia a 67 anni dal 2019, con un aumento di cinque mesi rispetto al 2018, gli anni di ...

Pensione a 63 anni - dal 13/04 via alle domande per l'Ape - ecco cosa fare Video : Pensione di vecchiaia anticipata a 63 anni con 20 di contributi? Da domani 13 aprile, tutte le procedure saranno sbloccate come confermato dall’Abi, l’associazione delle Banche Italiane che è uno degli organismi che entrano in scena per la #Pensione anticipata in regime di Ape volontario. La misura che è partita come decorrenza il 1° maggio 2017 no aveva ancora visto aprire i battenti per via delle convenzioni da stipulare tra Inps, banche ed ...

C'è chi dovrà attendere i 71 anni per poter andare in Pensione : A che età potrò andare in pensione? Per rispondere a questa domanda occorre rifarsi alla circolare dell'Inps numero 62 del 4 aprile scorso con cui l'istituto di previdenza ha reso ufficiale l'...

