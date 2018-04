Pegni resettati in Destiny 2 La Mente Bellica? Bungie risponde

optimaitalia

: Pegni resettati in #Destiny2 La Mente Bellica? Bungie risponde - OptiMagazine : Pegni resettati in #Destiny2 La Mente Bellica? Bungie risponde -

(Di sabato 28 aprile 2018)2 sta per ricever eil secondo DLC, chiamato La. Uscirà l'8 maggio, ma questo i giocatori già lo sanno. Alcuni stanno aspettando con impazienza il doppio sistema di ranking: gli utenti che giocheranno alle partite veloci potranno ottenere punti per vedere aumentare il proprio Valor Rank. Per le partite classificate ci sarà invece il Glory Rank. Altri invece attendono le nuove armi. Ci sarà innanzitutto il Fucile a Impulsi Redrix’s Claymore, ma sarà molto difficile da avere all’interno della Stagione 3. I perk di questa arma sono Fuorilegge, in cui le uccisioni precise che diminuiscono il tempo di ricarica ma anche Desperado. Con questo ricaricare mentre si ha attivo Fuorilegge garantirà una migliore cadenza di fuoco.C'è però una domanda scomoda per2C'è però un'altra serie di giocatori che si chiedono se con l'inizio della Stagione 3 ci sarà anche un ...