Pd | Martina | se c' è l' intesa con M5S consulteremo la base Nuovo no di Calenda

Maurizio Martina : "Se c'è intesa con M5s - sì alla consultazione della base Pd" : "Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina intervenendo a L'intervista di Maria Latella su Skytg24.Il reggente dem ha aggiunto: "Io difenderò sempre il lavoro fatto dai governi Pd di questi anni ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Governo - Di Maio : «Intesa M5S-Pd o si torna al voto». Martina : «Passi avanti importanti» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Di Maio : o intesa M5s-Pd o si torna al voto. Martina : passi in avanti - ma restano differenze : ll Presidente della Camera, Roberto Fico, dovrà riferire alle 16.30 - dopo il secondo giro di consultazioni - al Capo dello Stato. Secondo indiscrezioni chiederà di avere altro tempo visto che il 3 maggio si terrà la direzione del Pd che dovrebbe pronuciarsi sulla proposta di alleanza dei grillini. Ma anche per verificare i risultati dell’annunciato referendum dei pentastellati su Rousseau

M5S-Pd - Di Maio : “Senza intesa si torna al voto”. Martina : passi avanti - ma decideremo in Direzione : «Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale del Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva». Il segretario reggente del Pd,Maurizio Martina, dopo l’incontro di questa mattina con il presidente della Camera Roberto Fico, chiede tempo. Il Pd, spiega Martina, riconosce il «passo» di M5S d...

Governo - Martina chiama fuori il Pd E Berlusconi : «Sì a intesa seria senza populisti - pauperisti e giustizialisti» : Da Mattarella le delegazioni dei principali partiti. Martina: «Tocca a Lega e M5S dire se sono in grado di governare». E il leader di FI mette il veto sui pentastellati (senza citarli)

Martina : M5S ha perso innocenza dopo intesa con Berlusconi : Politica – Se ne dice convinto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, in un’intervista al “Corriere della Sera”. Con l’accordo sulle presidenze della Camere chiuso... L'articolo Martina: M5S ha perso innocenza dopo intesa con Berlusconi proviene da Roma Daily News.