Pd | Andrea Marcucci sconfessa Maurizio Martina “Praticamente impossibile un governo con

Andrea Marcucci - il renziano del Pd sfida il M5s : 'Ma è Roberto Fico il candidato premier?' : E ancora, Marcucci aggiunge: 'Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo . La situazione è molto ...

Pd - Graziano Delrio e Andrea Marcucci capigruppo a Camera e Senato : una sconfitta a metà per Matteo Renzi : Matteo Renzi sconfitto...a metà. Quasi fatta per i capigruppo del Pd, che saranno Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Questa la proposta avanzata dal segretario reggente, Maurizio ...

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Il renziano Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...