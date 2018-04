Paziente morì per un melanoma | omeopata modenese interdetta 

Arezzo - morì in ospedale aggredito da un altro Paziente : tre medici a giudizio : Era morto in corsia, per le ferite riportate dopo essere stato aggredito da un altro paziente . Per il decesso di un ottantenne ricoverato all' ospedale della Fratta, nel comune di Cortona , Arezzo , , ...

Tumori : le terapie oncologiche causano infarto e morte in 1 Paziente su 3 : Nel caso di Tumori, la parte più pesante da sopportate è talvolta la terapia oncologica. Dati allarmanti emergono da un recente studio: un paziente su tre muore non di cancro ma a causa delle terapie oncologiche. La ricerca ha osservato le cause di decesso in 1807 pazienti sopravvissuti al cancro, basato su un follow-up di 7 anni, in seguito al quale si è evidenziato che il 33% muore per disturbi cardiaci e il 51% per la malattia per la quale ...