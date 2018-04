Paura a San Severo | esplode fabbrica di botti | due persone ferite

Paura al Colosseo - armato di coltello spaventa i passanti urlando : bloccato e arrestato : Si aggirava tra la folla, nei pressi del Colosseo, brandendo un coltello e urlando frasi sconnesse. E' accaduto ieri mattina, alle 12,30, ad accorgersene è stata una pattuglia del Gssu , Gruppo ...

Paura per Giorgio Napolitano - operato d'urgenza all'ospedale San Camillo : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo nella serata di oggi, per una dissecazione parziale aortica: Napolitano, 93 anni sta subendo un intervento al cuore. Viene assistito nel reparto di Cardiochirurgia. Il presidente emerito é ricoverato al Policlinico San Camillo per problemi circolatori. Napolitano è stato ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, secondo ...

WhatsApp/ Due interessanti novità entro aprile : arriva Google Chat a far Paura! : WhatsApp, due interessanti novità entro il mese di aprile: ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:23:00 GMT)

San Giovanni vince la Paura : in marcia nel Bronx contro le stese : San Giovanni a Teduccio vince la paura e scende in strada, nel cuore del Bronx, per dire no alle stese, le raffiche di colpi di arma da fuoco con cui quasi ogni giorno gli abitanti del quartiere...

M5s - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno Paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

MotoGp - Contatto Rossi-Marquez - Jarvis ci va giù pesante : 'è inaccettabile! Adesso abbiamo un grosso problema : Vale ha Paura!' : Lo staff del nove volte campione del mondo ha anche cacciato via dai box Yamaha Marc Marquez, pronto a chiedere scusa ad un Valentino Rossi sicuramente furibondo. Intervistato dai microfoni Sky, Lin ...

Venezia - Paura a piazza San Marco per un allarme bomba. Allerta anche a Palermo : A Venezia paura per turisti e cittadini: un thermos è stato scambiato per una bomba artigianale. Tensione anche a Palermo, dove una valigia sospetta è stata fatta brillare in pieno centro.Continua a leggere

Spara nella sede di YouTube - poi si toglie la vita : quattro feriti - Paura a San Bruno : Una donna ha fatto irruzione armata nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California: avrebbe agito per colpire il fidanzato, scrivono i media statunitensi. Circa venti i colpi Sparati: la donna si è tolta la vita...

Pitbull a spasso tra le case - Paura tra i passanti : intervengono i vigili : BRINDISI - Momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi , domenica 1 aprile, al quartiere Casale a Brindisi dove un Pitbull vagava per strada ringhiando contro i passanti. Sul posto è stata ...

Prima un'esplosione - poi va a fuoco il ristorante - notte di Paura nella movida di San Salvario : L'esplosione è arrivata pochi istanti dopo la mezzanotte. Un boato fortissimo che in tanti raccontano di aver sentito anche a un centinaio di metri di distanza. Poi, da dentro il ristorante 'Aisha' di ...

“Oddio - crolla tutto”. Paura a San Pietro : il tonfo all’improvviso - con migliaia di turisti ad affollare la chiesa. Cosa è successo nella capitale : Momenti di vera e propria Paura quelli vissuti a San Pietro dove nel pomeriggio, intorno alle 17, con la chiesa ancora affollata di turisti e fedeli. All’improvviso ecco infatti che sono caduti a terra frammenti di stucco dall’alto di un pilastro della navata di sinistra a pochi passi dalla cappella che ospita La Pietà di Michelangelo. Un incidente archiviato in fretta con lo spavento di chi ha assistito, ma che per fortuna si ...

