Parte da Imola il Trofeo Abarth Selenia 2018

Mini Challenge - la sfida dei piccoli grandi bolidi riParte da Imola – FOTO : “Quando ho la fortuna di guidare una John Cooper Works e vado a prendere mio figlio a scuola, devo spegnere il motore, aspettare che lui arrivi con i suoi amici e poi riaccenderlo per far sentire il rombo: questa cosa mi gasa molto, sia come appartenente alla squadra, sia come padre”. È con questo aneddoto carico di orgoglio che Stefano Ronzoni, nuovo direttore di Mini Italia, introduce l’atmosfera adrenalinica che si respira alle ...