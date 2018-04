Papa | «La scienza ha dei limiti da rispettare per il bene dell' uomo»

Papa : Alfie - la scienza deve avere dei limiti : Roma – Papa Francesco ha parlato riguardo alla vicenda de piccolo Alfie. Lo ha fatto intervenendo all’Udienza ai partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina Rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. “Mentre la Chiesa elogia ogni sforzo di ricerca e di applicazione volto alla cura delle persone sofferenti, ricorda anche che uno dei principi fondamentali e’ che ‘non tutto ciò che ...

Città del Vaticano, 28 apr. (AdnKronos) – "La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell'umanità stessa". E' quanto sostiene il Papa, incontrando i medici che partecipano alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina Rigenerativa – promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con la Cura Foundation, STOQ e Stem for Life

