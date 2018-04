Papa Francesco | ' La scienza ha dei limiti da rispettare per il bene dell' umanità'

Papa Francesco : “Molti mali potrebbero essere evitati con l’attenzione allo stile di vita” : “Siamo sempre più consapevoli del fatto che molti mali potrebbero essere evitati se ci fosse una maggiore attenzione allo stile di vita che assumiamo e alla cultura che promuoviamo. Prevenire significa avere uno sguardo lungimirante verso l’essere umano e l’ambiente in cui vive. Significa pensare a una cultura di equilibrio in cui tutti i fattori essenziali – educazione, attività fisica, dieta, tutela dell’ambiente, osservanza dei ...

Papa Francesco su scienza e etica : “Ci sono dei limiti da rispettare - di fronte a persona malata serve lo sforzo di tutti” : “Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. Per Papa Francesco occorrono dunque “azioni concrete a ...

Papa Francesco : "La scienza ha dei limiti da rispettare per il bene dell'uomo" : "Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata". Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura.Per Papa Francesco occorrono dunque "azioni concrete a favore di chi ...

Alfie : papà - Papa Francesco venga qui : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Chiedo al papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. ...

Papa Francesco A BARI : INCONTRO A LUGLIO PER PACE MEDIO ORIENTE/ “Battesimo un dono - no formula magica” : PAPA FRANCESCO, l'udienza generale in Piazza San Pietro: "il battesimo non è una formula magica, è un dono dello Spirito Santo". Invito alla preghiera, "protegga tutti i bambini"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Papa Francesco e la sindrome cilena : Papa Francesco incontrerà individualmente, uno per uno, nel fine settimana, le tre principali vittime di abusi sessuali da parte di padre Fernando Karadima in Cile. Sono passati tre mesi dopo lo scoppio del "caso Barros", dopo che le accuse di "copertura" al vescovo di Osorno, Juan Barros - uno degli allievi di Karadima - hanno funestato la visita apostolica del Pontefice in Cile. Dopo che il Papa si è trovato costretto a chiedere ...

Rabbino Capo di Roma : “Con Papa Francesco rapporti buoni e fecondi” : (DIRE) Roma, 24 apr. – L’omicidio di Mireille Knoll in Francia e le aggressioni in strada a Berlino sono gli ultimi casi di antisemitismo che continuano a registrarsi in Europa. C’e’ paura, cresce la tensione e in questi anni molti cittadini ebrei sono emigrati in Israele. “I movimenti di ebrei non sono di massa- risponde Riccardo Di Segni Rabbino Capo della comunita’ di Roma intervistato dalla Dire- e non ...