Papa Francesco | La scienza deve rispettare dei limiti

: Condivido l'appello di Papa Francesco. Forza piccolo Alfie, la vita non è mai un peso! #SaveAlfieEvans #SaveAlfie… - matteosalvinimi : Condivido l'appello di Papa Francesco. Forza piccolo Alfie, la vita non è mai un peso! #SaveAlfieEvans #SaveAlfie… - vaticannews_it : #Alfie è morto, una vita per un mondo più umano - Vatican News - repubblica : Alfie è morto, il padre: 'Il mio gladiatore è volato via'. Papa Francesco: 'Profondamente toccato' [news aggiornata… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans, vicenda in cui il Vaticano era entrato a gamba tesa offrendo il proprio supporto ai genitori del bimbo e un posto all'ospedale Bambin Gesù legato proprio alla Santa Sede,è intervento alla Conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura e ha speso ben più di qualche parola sullae i limite che questaavere, secondo la Chiesa, "per il bene dell'umanità".Bergoglio ha sintetizzato il percorso della conferenza odierna in quattro verbi - prevenire, riparare, curare e preparare il futuro - e li ha brevemente snocciolati nel corso del suo intervento, a cominciare dalla necessità di prevenire le malattie con una "maggiore attenzione allo stile di vita che assumiamo e alla cultura che promuoviamo".ha sottolineato la necessità di "mettere in risalto con molta soddisfazione il ...