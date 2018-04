Papa | Alfie | la scienza deve avere dei limiti

Alfie è morto - l’annuncio su Facebook dei genitori/ Il Papa : “Per una persona malata serve un grande sforzo" : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Salvini : da papà e politico rabbia e tristezza per Alfie - mai più : Roma, 28 apr. , askanews, 'Buon viaggio piccolo e sfortunato Angioletto, un abbraccio ai coraggiosi mamma e papà. #Alfie Perché non hanno permesso che venisse curato in Italia? Qualcuno aveva qualcosa ...

E' morto Alfie Evans - il triste annuncio del papà su Facebook : Alfie Evans non ce l'ha fatta. Il piccolo è volato in cielo. Il triste annuncio è stato fatto dal papà su Facebook. Il bambino, affetto da una grave malattia neurologica degenerativa, non è riuscito nemmeno a tornare a casa, come avevano invece stabilito i giudici, che invece avevano negato un possibile trasferimento in Italia, dove l'Ospedale Bambino Gesù era pronto ad accoglierlo. Anche Papa Francesco era intervenuto affinché al piccolo ...

Alfie Evans è morto. Il papà su Fb : "Il nostro gladiatore è volato via" Da 5 giorni era senza respiratore : Il piccolo Alfie Evans, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, e' morto. Ad annunciarlo i genitori, Tom e Kate, su Facebook. "Il mio gladiatore ha posato lo scudo e ha spiccato il volo alle 2.30", ha scritto il padre, Tom Evans, dicendosi "completamente distrutto". "Ti amo, ragazzo mio", ha aggiunto. Segui su affaritaliani.it

Alfie Evans - gli ultimi aggiornamenti : il papà vuole ‘collaborare con l’ospedale’ : Dopo l’incontro con i medici del Alder Hey Hospital di Liverpool il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ha detto di voler “costruire un rapporto con l’ospedale” ringraziando “tutto lo staff della struttura per il loro duro lavoro”. Ai tanti sostenitori del bambino gravemente malato ha chiesto “di tornare alla loro vita di tutti i giorni” per permettere a lui e alla moglie Kate “di camminare ...

Alfie : papà - Papa Francesco venga qui : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Chiedo al papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. ...

Alfie Evans - il padre Tom : “Mio figlio è in ostaggio - chiedo al Papa di venire qui” : “chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”: lo ha dichiarato il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ...

Alfie Evans - il papà a Tv2000 : “Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Noi apparteniamo all’Italia - vi amiamo” : “Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”. Lo ha detto il papà di Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo – ha aggiunto il papà di Alfie – per la ...

Alfie - i genitori vogliono portarlo a casa. Il papà : “Oggi è debole - ma è un lottatore” : Secondo papà Tom, il bambino affetto da una rara malattia continua a respirare nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente "senza che le sue condizioni siano peggiorate". Oggi l'incontro coi medici di Liverpool per discutere del ritorno a casa.Continua a leggere

Papà parla a medici : vuole Alfie a casa : 10.18 I genitori di Alfie Evans incontreranno i medici responsabile dell'Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del piccolo a casa,dopo l'ultimo 'no' di ieri della Corte d'Appello di Londra a un trasferimento in Italia. Lo ha annunciato fuori dall'ospedale Papà Tom, aggiungendo che il bambino continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, "senza deterioramento" delle sue ...

