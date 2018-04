Pamplona | proteste contro la sentenza sullo stupro

blogo

: Spagna, 3° giorno di proteste dopo la sentenza di condanna per 'abusi', ma non per stupro nei confronti di 5 uomini… - RaiNews : Spagna, 3° giorno di proteste dopo la sentenza di condanna per 'abusi', ma non per stupro nei confronti di 5 uomini… - AntoGiuntoli : RT @RaiNews: Spagna, 3° giorno di proteste dopo la sentenza di condanna per 'abusi', ma non per stupro nei confronti di 5 uomini che violen… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Spagna: giustizia troppo morbida con gli stupratori? Non si placano, in tutt… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Aggiornamento ore 22.10 - Erano in 32mila, secondo le autorità spagnole, le persone scese in piazza oggi a, in gran parte donne, per protestarelache avrebbe in pratica derubricato unodi gruppo in abusi sessuali. Nove anni anziché venti di condanna. Al grido di "Non è abuso, è violenza, noi ti crediamo” le manifestanti portate in piazza dalle associazioni femministe si sono sgolate per protestareunagiudicata vergognosa. Intanto il legale della 18enne che ha denunciato lodi gruppo ha fatto sapere cheil verdetto che ha indignato un paese intero farà ricorso in appello, decisione che ricalca quella già presa dalla procura di.La legge spagnola distingue fra l'abuso sessuale e loma dopo questeil governo ha fatto sapere di valutare una riclassificazione dei reati a sfondo sessuale. Tra gli ...