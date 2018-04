Pallotta | Una minoranza rovina l' immagine Roma

Roma - Pallotta : 'È stata una sfida difficile - il prossimo obiettivo è il Genoa' : 'Non solo qui a Roma ma anche in America aspettano con ansia questa sfida - le sue parole a Premium - Il nuovo stadio? Adesso è una sfida politica, c'è tempo fino a luglio. È un peccato per i tifosi ...

Tuffo nella Fontana dei Leoni - il Codacons chiede una multa per Pallotta : Il Codacons ha chiesto di multare il presidente giallorosso, tuffatosi nella Fontana dei Leoni a Piazza del Popolo per festeggiare il successo sul Barcellona. L'articolo Tuffo nella Fontana dei Leoni, il Codacons chiede una multa per Pallotta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - notte di ‘follia’ : la squadra di Di Francesco scrive la storia - Pallotta scatenato - il racconto di una serata magica [FOTO e VIDEO] : 1/28 LaPresse ...

Champions - impresa Roma. Pallotta : “mai vista una squadra così” : ”E’ incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all’andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile”. Il presidente della Roma, James Pallotta, festeggia così la storica semifinale di Champions con il 3-0 al Barcellona:”le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, ...

Contro il Barça tanta sfortuna - ma la Roma paga la 'linea Pallotta' e rimpiange Salah : Oggi Pallotta si lamenta della "sfortuna" Contro il Barcellona, ma è lecito chiedersi , come scrive il Corriere dello Sport , se "il primo bilancio da salvare sia sempre quello economico e non quello ...

Monchi : 'Un regalo a Pallotta? La qualificazione. I tifosi non dovrebbero giudicarlo per una sola partita' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida contro lo Shakthar Donetsk. L'IMPORTANZA DELLA GARA - 'Lo è per la Roma, per la proprietà, i dirigente, la squadra e i tifosi. I quarti rappresentano una possibilità ...

Roma - Pallotta è una furia : lo sfogo con la squadra e la “convocazione” di Monchi : Pallotta furioso. La Roma non convince i tifosi e neanche il suo presidente, il quale ha notato una squadra molle, senza attributi. “Manca la grinta”, avrebbe detto Pallotta secondo quanto rivelato dal Messaggero. Ma non è tutto, il presidente della Roma ha immediatamente convocato Monchi a Boston per un confronto. Quanto mostrato in campo dalla Roma nelle recenti uscite non è soddisfacente, manca un aspetto importante del gioco ad ...

Roma - Pallotta è una furia ma Di Francesco non rischia : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Di Francesco:"Credo che i ragazzi mi seguano ancora"