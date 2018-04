Pallotta | Roma-Liverpool non mi interessa | mi importa solo di Sean Cox Gli

Roma - domani arriva Pallotta : assisterà ai match con Chievo e Liverpool : domani alle 13 Jim Pallotta atterrerà a Roma per seguire il match contro il Chievo in programma alle 18, ma soprattutto quello contro il Liverpool di mercoledì prossimo. Dopo aver assistito alla ...

Entusiasmo Roma - Pallotta allo scoperto : “entro 5 anni vinco tutto!” : “Entro cinque anni vorrei che la Roma avesse uno stadio, vincesse una Champions, uno scudetto e una coppa Italia. E che mi lasciasse i pochi capelli che mi restano”. Cosi’ James Pallotta prima dalla semifinale d’andata di Champions contro il Liverpool dà importanti indicazioni: “Ho le mie superstizioni. A Barcellona non sono andato, ma ho visto il ritorno all’Olimpico. Penso di dover fare la stessa cosa. Dove ...

Roma-Liverpool è anche il derby di Boston : Pallotta sfida Henry : La sfida tra giallorossi e Reds è anche una sfida tra le due proprietà statunitensi, che arrivano da Boston L'articolo Roma-Liverpool è anche il derby di Boston: Pallotta sfida Henry è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Aspettando Liverpool-Roma - gli affari di James Pallotta e la Capitale : Quando nel 2011 James Pallotta ha acquistato la Roma, molti tifosi giallorossi , e non solo, hanno pensato di trovarsi di fronte a un americano, a digiuno di strategie pallonare, che volesse sbarcare ...

Pallotta : “Liverpool forte ma Roma non è da meno” : “Tutti pensano che il Liverpool sia più forte della Roma, soprattutto per i successi sul Manchester City che quest’anno ha vinto la Premier ed è fortissimo, non mi preoccupa alcuna squadra, ce la giochiamo”. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, alla vigilia della semifinale Champions contro il Liverpool. “Se giochiamo come contro Barcellona e Chelsea possiamo battere chiunque -prosegue il presidente ...

Roma - Pallotta : 'Con il Liverpool ce la giochiamo' : Così il presidente della Roma, James Pallotta a Sky Sport, alla vigilia della semifinale d'andata di Champions in casa del Liverpool. 'La mia impressione è che la Roma sia in grado di fare il salto ...

Roma - Pallotta : "Nessun rivale se giochiamo come con il Barça" : Mercoledì la semifinale di Champions a Liverpool.Il pronostico di Mourinho :"I giallorossi? Possono vincere ma non fare il Triplete"

Offerta shock per l’acquisto della Roma : gli arabi offrono un miliardo e mezzo - Pallotta resiste : Gli arabi vogliono rilevare la Roma con un’Offerta mozzafiato da un miliardo e mezzo di euro. Su questa proposta, persiste un’opzione di acquisto che scade il prossimo 31 maggio ma il presidente Pallotta resiste. La storia di questa trattativa tra gli arabi e il padrone della Roma si accende nel novembre del 2017 quando, nella sede della Reale Ambasciata dell’arabia Saudita a Roma, il manager americano incontra i rappresentanti del fondo ...

Roma - rallenti in campionato? Pallotta : "Si deve finire nelle prime quattro" : Due partite di fila senza segnare in campionato, come non succedeva da tre anni, quando in panchina c'era Rudi Garcia. Due punti nelle ultime tre partite di campionato, conquistati nel derby e a ...

Roma - Pallotta : 'È stata una sfida difficile - il prossimo obiettivo è il Genoa' : 'Non solo qui a Roma ma anche in America aspettano con ansia questa sfida - le sue parole a Premium - Il nuovo stadio? Adesso è una sfida politica, c'è tempo fino a luglio. È un peccato per i tifosi ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - Pallotta è fiducioso : 'Col Liverpool possiamo vincere' : ... perché non potremmo? L'abbiamo fatto contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo . In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene ". Come affrontare una semifinale ...