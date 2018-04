Pallanuoto | Champions League 2018 | Pro Recco-Eger 14-6 I liguri vincono il girone e

Pallanuoto - Champions League 2018 : l’AN Brescia batte il Barceloneta e si avvicina alle Finali! : Super AN Brescia in quel di Barcellona: la compagine italiana batte i padroni di casa del Barceloneta per 7-5 nella tredicesima giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile, avvicinandosi così all’obiettivo più importante della stagione, la qualificazione alle Final Eight di Genova. Prestazione eccellente per i ragazzi di Sandro Bovo che non si sono fatti spaventare dall’avversario spagnolo, vincendo in ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Olympiacos-Brescia 13-6. I lombardi non possono nulla in Grecia : Niente da fare per il Brescia in Grecia: nella dodicesima giornata della Champions League di Pallanuoto maschile i lombardi sono stati sconfitti, nettamente e senza appello, dall’Olympiacos per 13-6, con la formazione ellenica sempre più al comando del girone in solitaria a due gare dal termine. Mattatore della gara è stato Konstantinos Genidounias, autore di ben sei reti, delle quali tre soltanto nel primo quarto, chiuso sul 4-2, che ha ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco dominante a Bucarest con la Steaua : Vittoria doveva essere e vittoria è stata, senza particolari patemi. Una Pro Recco non al top della forma (si sono visti tanti errori durante il match), sbanca Bucarest battendo nel dodicesimo turno della fase a gironi di Champions League i padroni di casa della Steaua per 13-6. L’obiettivo successo nel raggruppamento B ormai è davvero vicino. Primi due quarti molto equilibrati, con i rumeni che sono riusciti a tener testa ad un ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : una grande AN Brescia batte l’Orvosi e sale in terza posizione : Vittoria e terza piazza in classifica agguantata: gran prova alla Piscina Mompiano per l’AN Brescia che fa esaltare il pubblico di casa battendo l’Orvosi per 9-5 nella Champions League di Pallanuoto. I lombardi con questo successo agguantano anche la terza piazza nel proprio raggruppamento della massima competizione continentale: obiettivo Finali ancora più che vivo. È Christian Presciutti il grande eroe di giornata: il capitano, ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Szolnoki 8-5. Liguri sempre primi nel girone : Prosegue la marcia inarrestabile della Pro Recco anche in Europa: in Champions League la formazione ligure batte 8-5 i magiari dello Szolnoki e continua a tenere la vetta solitaria del girone nonostante sia già qualificata alla Final Eight in qualità di società ospitante (si giocherà infatti a Genova). Mai in svantaggio nel corso della gara, i campioni d’Italia vanno in vantaggio con Gitto e raddoppiano con Ivovic, Younger accorcia, ma ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Jadran 10-5. Liguri sempre più primi nel girone : Continua a galoppare la Pro Recco anche in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra ligure, comunque già qualificata per la Final Eight di Genova, in qualità di società organizzatrice, batte per 10-5 lo Jadran con una sontuosa parte centrale di gara, e rafforza così il primato in classifica. Nel primo quarto botta e risposta tra Mandic e Spaic, poi nella seconda frazione il primo allungo della formazione italiana con Di Fulvio, la ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Dubrovnik-Brescia 10-7. Il secondo quarto tradisce i lombardi : Il Brescia cede il passo al Dubrovnik per 10-7 nella Champions League di Pallanuoto maschile e si vede scavalcare in classifica dalla squadra di Renzuto Iodice. Ora i lombardi occupano il quarto posto, l’ultimo utile per il passaggio alla Final Eight, con un solo punto di margine sulla Dinamo Mosca. Nel primo quarto parte bene Brescia, in vantaggio con Rizzo a 5’32” dal termine, ma Renzuto Iodice pareggia a 5′ esatti ...

Pallanuoto - Champions League 2017 : pareggio casalingo per l’AN Brescia con la Dinamo Mosca : Un pareggio che davvero non serve a nessuna delle due compagini. Alla Piscina Mompiano di Brescia è andato in scena il nono turno della fase a gironi di Champions League di Pallanuoto: i padroni di casa dell’AN non sono riusciti ad andare oltre il pareggio per 9-9 con un avversario non troppo pericoloso come la Dinamo Mosca. La compagine guidata da Sandro Bovo perde anche la seconda piazza nel proprio raggruppamento. Partita davvero molto ...